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«Карлик з атомною бомбою». Глава дипломатії ЄС принизив Путіна та Росію

Діана Гасюк
glavcom.ua
«Карлик з атомною бомбою». Глава дипломатії ЄС принизив Путіна та Росію
Глава європейської дипломатії Жозеп Боррель
фото з відкритих джерел

Боррель порівняв економічне значення для світу Росії та Китаю і пояснив, з ким насправді варто рахуватися

Головний дипломат Європейського Союзу з питань зовнішніх справ і політики безпеки Жозеп Боррель порівняв Росію з «бензоколонкою, у власника якої є атомна бомба». Таку думку він висловив в інтерв'ю іспанської газети El País.

Він відзначив, що Китай і Росія відрізняються величиною своїх геополітичних ролей, де Китай є справжнім гравцем, а Росія –, вона як бензоколонка, у власника якої є атомна бомба. Боррель наголосив, що Китай важливий і не може бути ігнорований або ізольований.

«Ми маємо знайти шляхи для активного діалогу (з КНР – ред.), який дозволить нам співпрацювати у вирішенні спільних проблем, таких як зміна клімату чи борги бідних країн. Нам не цікаво сприяти поляризації міжнародної системи, яка призведе до біполярного світу та викличе появу двох конкуруючих технологічних систем, змушуючи всіх обирати між ними», – сказав Боррель.

«Очевидно, що ми ближче до США, але це не означає, що ми не маємо своїх власних інтересів», – додав дипломат.

Він також прокоментував підсумки тривалої війни Росії проти України, вказавши, що з військової точки зору Росія зазнала поразки. Жозеп Боррель відзначив, що військові дії не означають, що Путін вичерпав свої можливості. Він додав, що під час вторгнення в Україну були скоєні серйозні воєнні злочини, а війна спричинила Україні шлях, який Росія не сприяла.

За його словами, в ході російського вторгнення в Україну були скоєні «військові злочини історичного масштабу, які можна порівняти лише зі злочинами Другої світової війни». При цьому «війна остаточно підштовхнула Україну на бік, небажаний для Путіна», зазначив європейський політик.

«Війни прискорюють історію», без неї процес надання Україні статусу кандидата на членство в ЄС «затягнувся б на роки», додав він.

Раніше повідомлялося, що Китай допомагає озброювати Росію гелікоптерами, безпілотниками, оптичними прицілами та найважливішими металами, які використовуються в оборонній промисловості. 

До слова, у ході телефонної бесіди між міністром закордонних справ Франції Катрін Колонною та китайським колегою Ваном І, було відзначено вплив Пекіна на Москву. МЗС Франції закликала переконати РФ дотримуватися міжнародного права, та припинити широкомасштабну військову агресію проти України.

Теги: військові путін Китай війна росія

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