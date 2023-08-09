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Де відпочивав Дубінський під час війни: список готелів (фото)

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Де відпочивав Дубінський під час війни: список готелів (фото)
Народному депутату Олександру Дубінському сьогодні правоохоронці повідомили про підозру
фото: glavcom.ua

Народний депутат Олександр Дубінський встиг двічі відвідати Італію, Хорватію та Іспанію

Правоохоронці отримали інформацію, що під час перебування за кордоном народний депутат Олександр Дубінський встиг двічі відвідати Італію, Хорватію та Іспанію.

Зокрема, з 20 по 27 липня нардеп перебував в Іспанії та зупинявся в готелі Mediterraneo у Кастельдефельсі.

Готель Mediterraneo у Кастельдефельсі
Готель Mediterraneo у Кастельдефельсі
фото: Booking.com
Готель Mediterraneo у Кастельдефельсі
Готель Mediterraneo у Кастельдефельсі
фото: Booking.com
Готель Mediterraneo у Кастельдефельсі
Готель Mediterraneo у Кастельдефельсі
фото: Booking.com
Готель Mediterraneo у Кастельдефельсі
Готель Mediterraneo у Кастельдефельсі
фото: Booking.com
Готель Mediterraneo у Кастельдефельсі
Готель Mediterraneo у Кастельдефельсі
фото: Booking.com
Готель Mediterraneo у Кастельдефельсі
Готель Mediterraneo у Кастельдефельсі
фото: Booking.com
Готель Mediterraneo у Кастельдефельсі
Готель Mediterraneo у Кастельдефельсі
фото: Booking.com

Зокрема, вартість номерів у готелі доходить до позначки у понад 13 тис. грн за добу. Мінімальна тривалість проживання – дві ночі.

Вартість номера у готелі Mediterraneo
Вартість номера у готелі Mediterraneo
фото: Booking.com

Також Дубінський побував у готелі Vincci Bit, що у Барселоні.

Готель Vincci Bit, що у Барселоні
Готель Vincci Bit, що у Барселоні
фото: Booking.com
Готель Vincci Bit, що у Барселоні
Готель Vincci Bit, що у Барселоні
фото: Booking.com
Готель Vincci Bit, що у Барселоні
Готель Vincci Bit, що у Барселоні
фото: Booking.com
Готель Vincci Bit, що у Барселоні
Готель Vincci Bit, що у Барселоні
фото: Booking.com
Готель Vincci Bit, що у Барселоні
Готель Vincci Bit, що у Барселоні
фото: Booking.com
Готель Vincci Bit, що у Барселоні
Готель Vincci Bit, що у Барселоні
фото: Booking.com
Готель Vincci Bit, що у Барселоні
Готель Vincci Bit, що у Барселоні
фото: Booking.com
Готель Vincci Bit, що у Барселоні
Готель Vincci Bit, що у Барселоні
фото: Booking.com

Зокрема, в готелі Vincci Bit є номери, які коштують майже 14 тис. грн.

Готель Vincci Bit, що у Барселоні
Готель Vincci Bit, що у Барселоні
фото: Booking.com
Готель Vincci Bit, що у Барселоні
Готель Vincci Bit, що у Барселоні
фото: Booking.com

Нагадаємо, народному депутату Олександру Дубінському повідомили про підозру.

Раніше 3 серпня правоохоронці провели обшуки у Дубінського через можливу підробку ним документів для виїзду за кордон. Раніше його виключили з фракції «Слуга народу» через американські санкції.

До слова, 7 серпня Дубінський прибув на повторний допит у Держбюро розслідувань у справі про підробку документів для виїзду за кордон. Перший допит відбувся 4 серпня.

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Теги: війна Іспанія готель партія Слуга народу Олександр Дубінський

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