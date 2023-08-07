Головна Країна Політика
search button user button menu button

Зеленський звернувся до грузинського народу у 15-ту річницю вторгнення РФ

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Зеленський звернувся до грузинського народу у 15-ту річницю вторгнення РФ
Володимир Зеленський: «Висловлюємо солідарність із грузинським народом і рішучу підтримку суверенітету й територіальної цілісності цієї країни»
фото: Офіс президента

Лише повна деокупація українських та грузинських земель поверне мир і стабільність у Європу та світ

Президент України Володимир Зеленський звернувся до грузинського народу в 15-ту річницю вторгнення РФ. Про це глава держави написав у Twitter.

«У 15-ту річницю початку збройної агресії РФ проти Грузії висловлюємо солідарність із грузинським народом і рішучу підтримку суверенітету й територіальної цілісності цієї країни», – йдеться в повідомленні.

Глава держави додав, що лише повна деокупація українських та грузинських земель, покарання російського загарбника й відшкодування завданих ним збитків поверне мир і стабільність у Європу та світ.

Нагадаємо, 8 серпня 2008 року, після обстрілів грузинських сіл, збройні сили Грузії заявили про намір «відновити конституційний порядок» на території Південної Осетії і в результаті боїв зайняли більшу частину Цхінвалі. Однак Росія не захотіла миритися з поразкою проросійських сепаратистів, і Кремль втрутився в цей внутрішній конфлікт. Російські державні ЗМІ звинуватили Грузію в цілеспрямованому обстрілі Цхінвалі.

Ще за день до цього, 7 серпня, РФ почала перекидати в зону конфлікту війська. Під час прямого сухопутного вторгнення російської армії в Грузію танкові бригади росіян вийшли за межі невизнаної Південної Осетії і дійшли до Кодорської ущелини. Росія бомбардувала грузинські міста, військові бази й об'єкти цивільної інфраструктури і задіяла свої військово-морські сили. Росіяни зайняли головний порт Грузії – Поті та знищили на рейді всі грузинські катери і кораблі, які мали військове позначення, включаючи кораблі прикордонників.

Враховуючи пряме вторгнення Росії, в Тбілісі заявили про відведення військ з Цхінвалі і про одностороннє припинення вогню. 12 серпня був підписаний план перемир'я, запропонований Євросоюзом, головними пунктами якого було остаточне припинення вогню і повернення сторонами конфлікту військ на свої бази. Попри це, російські війська активно просувалися вглиб грузинської території – були зайняті міста Горі, Сенакі, Поті, перерізана стратегічна дорога, що сполучає західну і східну Грузію.

За офіційними грузинським даними, в конфлікті з грузинської сторони загинуло 413 осіб. Серед них: 177 військових, 16 поліцейських і 220 цивільних осіб, поранення отримали 2234 особи.

Читайте також: «Хоче кров'ю українців повернути свої землі». Данілов різко відповів президентці Грузії
Теги: Грузія війна Україна росія Володимир Зеленський

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Мамулашвілі з побратимами
Україна дала нам можливість помститися за своїх батьків – очільник «Грузинського легіону»
26 липня, 11:38
Мамука Мамулашвілі – засновник і командир «Грузинського національного легіону»
Потрапив у полон в Абхазії. Глава «Грузинського легіону» воює з росіянами з 14 років
26 липня, 11:05
«Хоче кров'ю українців повернути свої землі». Данілов різко відповів президентці Грузії
«Хоче кров'ю українців повернути свої землі». Данілов різко відповів президентці Грузії
1 лютого, 21:47

Політика

Знайомтесь, «опозиціонер» Дубінський!
Знайомтесь, «опозиціонер» Дубінський!
Зеленський звернувся до грузинського народу у 15-ту річницю вторгнення РФ
Зеленський звернувся до грузинського народу у 15-ту річницю вторгнення РФ
Залужний розповів генералу Міллі про хід українського контрнаступу
Залужний розповів генералу Міллі про хід українського контрнаступу
Саміт у Саудівській Аравії: які фейки цього разу вигадав ворог
Саміт у Саудівській Аравії: які фейки цього разу вигадав ворог
«Слуги» хочуть ліквідувати Комітет із питань свободи слова, який очолює Шуфрич
«Слуги» хочуть ліквідувати Комітет із питань свободи слова, який очолює Шуфрич
Росія може залишитись без кораблів: Зеленський пригрозив РФ
Росія може залишитись без кораблів: Зеленський пригрозив РФ

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
37K
Вибух у багатоповерхівці Полтави, загибель екснардепа на фронті: головне за ніч
8062
Коли закінчиться війна і що буде з економікою? Макропрогноз НБУ
4342
Хакери залишили оригінальне послання москвичам, які підтримують війну в Україні
4109
Конфіскація землі і майна без рішення суду? Верховна Рада розглядає нову ініціативу «Слуг»
3595
7 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
3318
Український мирний саміт у Саудівській Аравії. Що Путін прочитає у звіті?

Новини

Стало відомо, коли Україна почне виготовляти артснаряди «натовського» калібру
Сьогодні, 17:59
Окупанти намагаються приховати великі втрати на Херсонщині – Генштаб
Сьогодні, 06:49
Більшість областей накриють дощі: прогноз погоди на 7 серпня
Сьогодні, 04:57
7 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:03
Спека, подекуди град і шквали: прогноз погоди на 6 серпня
Вчора, 04:56
В Україні оголошувалася повітряна тривога через ракетну небезпеку
Вчора, 01:45

Прес-релізи

14-й окремій механізованій бригаді роти ударних БПЛА потрібна нова ударна «пташка»
14-й окремій механізованій бригаді роти ударних БПЛА потрібна нова ударна «пташка»
3 серпня, 13:31
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту