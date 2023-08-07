Зеленський звернувся до грузинського народу у 15-ту річницю вторгнення РФ

Лише повна деокупація українських та грузинських земель поверне мир і стабільність у Європу та світ

Президент України Володимир Зеленський звернувся до грузинського народу в 15-ту річницю вторгнення РФ. Про це глава держави написав у Twitter.

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«У 15-ту річницю початку збройної агресії РФ проти Грузії висловлюємо солідарність із грузинським народом і рішучу підтримку суверенітету й територіальної цілісності цієї країни», – йдеться в повідомленні.

Глава держави додав, що лише повна деокупація українських та грузинських земель, покарання російського загарбника й відшкодування завданих ним збитків поверне мир і стабільність у Європу та світ.

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Нагадаємо, 8 серпня 2008 року, після обстрілів грузинських сіл, збройні сили Грузії заявили про намір «відновити конституційний порядок» на території Південної Осетії і в результаті боїв зайняли більшу частину Цхінвалі. Однак Росія не захотіла миритися з поразкою проросійських сепаратистів, і Кремль втрутився в цей внутрішній конфлікт. Російські державні ЗМІ звинуватили Грузію в цілеспрямованому обстрілі Цхінвалі.

Ще за день до цього, 7 серпня, РФ почала перекидати в зону конфлікту війська. Під час прямого сухопутного вторгнення російської армії в Грузію танкові бригади росіян вийшли за межі невизнаної Південної Осетії і дійшли до Кодорської ущелини. Росія бомбардувала грузинські міста, військові бази й об'єкти цивільної інфраструктури і задіяла свої військово-морські сили. Росіяни зайняли головний порт Грузії – Поті та знищили на рейді всі грузинські катери і кораблі, які мали військове позначення, включаючи кораблі прикордонників.

Враховуючи пряме вторгнення Росії, в Тбілісі заявили про відведення військ з Цхінвалі і про одностороннє припинення вогню. 12 серпня був підписаний план перемир'я, запропонований Євросоюзом, головними пунктами якого було остаточне припинення вогню і повернення сторонами конфлікту військ на свої бази. Попри це, російські війська активно просувалися вглиб грузинської території – були зайняті міста Горі, Сенакі, Поті, перерізана стратегічна дорога, що сполучає західну і східну Грузію.

За офіційними грузинським даними, в конфлікті з грузинської сторони загинуло 413 осіб. Серед них: 177 військових, 16 поліцейських і 220 цивільних осіб, поранення отримали 2234 особи.