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Як Україна поламала генерала Суровікіна

glavcom.ua
Генерала Суровікін, за свої криваві злочини, отримав прізвисько «Армагеддон»
фото з відкритих джерел

Після пригожинського заколоту «Армагеддон» загадково зник

Про мінливість російської історії свідчить новина від 22 серпня. Із багатьох джерел стало відомо, що генерала Суровікіна звільнили з посади командувача Військово-космічними силами Росії «у зв’язку з переходом на іншу роботу». Офіційного підтвердження/спростування цієї інформації з боку Міноборони РФ, звісно, ще немає. Конашенков взагалі не про це, а більше нема кому.

Насправді, дослідники вважають, що існує відповідний «таємний» указ Путіна, за яким Суровікіна звільнили ще 18 серпня. Принаймні, між оприлюдненими документами в ці дні дійсно не вистачає одного.

Так, 17 серпня з’явився указ президента РФ № 622 «Про порядок розробки та коригування прогнозу науково-технологічного розвитку», 18 серпня – №624 «Про присвоєння 14 винищувальному авіаційному полку почесного найменування». А указу №623 немає. Під цим номером, можливо, й ховається відставка Суровікіна.

Звісно, звільнили його чи ні таємно-гібридним указом Путіна – неважливо. Свою роль в Україні цей розпіарений «генерал Армагеддон» грав аж 95 діб. Нагадаємо, 8 жовтня його призначили командувачем всього Об’єднаного угруповання російських окупаційних військ (до цього, із червня він командував лише їх Південним угрупованням). Z-канали тоді зустріли це підвищення з піднесенням.

Наприклад, «воєнкор» Сладков запевняв, що «це змінить формат операції. Тепер це вже ціла система на чолі з досвідченим рішучим генералом. Молодим – йому 56 років виповниться за кілька днів. Це генерал, який відданий Росії, відданий президентові».

З того часу «досвідченим і відданим генералом» була програна війна з енергосистемою України, його війська втекли з Херсону, розкрито план спецоперації з «мирних переговорів». Після цього Путін забрав Суровікіна з посади командувача Об’єднаним угрупованням і поставив натомість начальника Генштабу Герасимова. А після пригожинського заколоту Армагеддон взагалі загадково зник.

Кривава мінливість російської історії взагалі та Суровікіна зокрема, не тільки в цьому, а й в тому, що 21 серпня відзначалася чергова річниця заколоту ДКНС. Тоді  у 1991-му ще 25-річний капітан Суровікін, виконуючи накази путчистів, командував мотострілецьким батальйоном Таманської дивізії. Саме БМП суровікінського батальйону на смерть задавила трьох учасників масових акцій протесту в Москві проти спроби держперевороту.

Як Україна поламала генерала Суровікіна фото 1

Тоді Суровікін потрапив під слідство. Пізніше проти нього відкрили ще одну кримінальну справу. Але фортуна посміхнулася йому із приходом Путіна. І вже під час сирійської кампанії Суровікін перетворився на його улюбленця. Як бачимо, «Армагеддон» послідовно будував на крові свою кар’єру. Яку зрештою зламала саме Україна.

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Теги: війна путін Міноборони РФ

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