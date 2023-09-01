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«Ворогу має бути приємно». Україна тестує нову зброю

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
«Ворогу має бути приємно». Україна тестує нову зброю
Україна модернізує протикорабельні ракети «Нептун»
фото ілюстративне

Україна акцентує на сучасності, технологічності та високій точності зброї

Україна наразі тестує різну далекобійну і високоточну зброю, не тільки ту, про яку раніше говорили президент Володимир Зеленський і секретар РНБО Олексій Данілов. Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони України (ГУР) Андрій Юсов в ефірі національного телемарафону.

Юсов підкреслив, що існує значна відмінність між підходами України та Росії до застосування зброї. Україна акцентує на сучасності, технологічності та високій точності.

«У нас немає такої розкоші, як завалювати територію Росії різним мотлохом. Тобто ця зброя надзвичайно якісна. Я думаю, ворогу має бути приємно, що такі сучасні розробки летять на його територію. Зрештою вони ж на щось розраховували, коли нападали на Україну. Тому, так, високоточна, високоефективна зброя», – зазначив Юсов.

Крім того, представник військової розвідки повідомив, що Україна наразі також тестує інші види зброї. За його словами, ці види зброї високоточні та ефективні.

«Результати використання згаданої зброї та інших, які нині використовуються, обнадійливі та позитивні. Можна сказати, що дослідження тривають», – додав Юсов.

На запитання про те, на які відстані здатна дотягнутися нова українська далекобійна зброя, представник розвідки відповів: «Давайте не спрощуватимемо завдання для Головного управління розвідки Генерального штабу Збройних Сил Росії, нехай вони самі розбираються з цими деталями. У будь-якому разі, це містить комбінування різних методів, сил і засобів. Припускати, що якщо заявлено про дальність у 700 км, то вони будуть ховатися на 800 або 1000 км, для них точно немає підстав».

Нагадаємо, триває 555-а доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Протягом доби ворог завдав чотири ракетних та 30 авіаційних ударів, здійснив 32 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Теги: війна Україна окупанти

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