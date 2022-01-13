На території заводу в Києві згоріла вантажівка, постраждав водій (фото)

Водія з опіками шпиталізовано до лікарні

У ніч на 13 січня на вул. Пирогівський Шлях, 137 у Голосіївському районі столиці сталося загорання вантажівки. Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

Інформація про пожежу надійшла до рятувальної служби о 00:27. На місце події було направлено рятувальників з найближчих пожежно-рятувальних підрозділів.

По прибуттю було встановлено, що на території одного зі столичних заводів сталося загоряння у припаркованому вантажному автомобілі.

Пожежу було ліквідовано о 00:57.

В ході ліквідації було виявлено потерпілого з опіками обличчя, верхніх та нижніх кінцівок. Як пізніше стало відомо, це водій вантажівки, де виникла пожежа. Помітивши вогонь, він викликав рятувальників і до їх прибуття намагався самостійно загасити вогонь. Постраждалого було передано медикам та згодом госпіталізовано до медичного закладу.

На місці події було задіяно три одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та десять чоловік особового складу ДСНС.

Причину та обставини даної пожежі встановлюватимуть правоохоронці.

Нагадаємо, 11 січня сталась пожежа у житловому будинку на вул. Академіка Туполєва, 11-В у Святошинському районі столиці. Під час пожежі жінка отримала опіки.

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