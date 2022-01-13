На території заводу в Києві згоріла вантажівка, постраждав водій (фото)
Водія з опіками шпиталізовано до лікарні
У ніч на 13 січня на вул. Пирогівський Шлях, 137 у Голосіївському районі столиці сталося загорання вантажівки. Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.
Інформація про пожежу надійшла до рятувальної служби о 00:27. На місце події було направлено рятувальників з найближчих пожежно-рятувальних підрозділів.
По прибуттю було встановлено, що на території одного зі столичних заводів сталося загоряння у припаркованому вантажному автомобілі.
Пожежу було ліквідовано о 00:57.
В ході ліквідації було виявлено потерпілого з опіками обличчя, верхніх та нижніх кінцівок. Як пізніше стало відомо, це водій вантажівки, де виникла пожежа. Помітивши вогонь, він викликав рятувальників і до їх прибуття намагався самостійно загасити вогонь. Постраждалого було передано медикам та згодом госпіталізовано до медичного закладу.
На місці події було задіяно три одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та десять чоловік особового складу ДСНС.
Причину та обставини даної пожежі встановлюватимуть правоохоронці.
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