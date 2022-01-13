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    На території заводу в Києві згоріла вантажівка, постраждав водій (фото)

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    Кабіна вантажівки згоріла вщент - На території заводу в Києві згоріла вантажівка, постраждав водій (фото)
    Кабіна вантажівки згоріла вщент
    фото: ДСНС

    Водія з опіками шпиталізовано до лікарні

    У ніч на 13 січня на вул. Пирогівський Шлях, 137 у Голосіївському районі столиці сталося загорання вантажівки. Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

    Інформація про пожежу надійшла до рятувальної служби о 00:27. На місце події було направлено рятувальників з найближчих пожежно-рятувальних підрозділів.

    По прибуттю було встановлено, що на території одного зі столичних заводів сталося загоряння у припаркованому вантажному автомобілі.

    Пожежу було ліквідовано о 00:57.

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    На території заводу в Києві згоріла вантажівка, постраждав водій (фото)
    На території заводу в Києві згоріла вантажівка, постраждав водій (фото)
    На території заводу в Києві згоріла вантажівка, постраждав водій (фото)
    фото: ДСНС

    В ході ліквідації було виявлено потерпілого з опіками обличчя, верхніх та нижніх кінцівок. Як пізніше стало відомо, це водій вантажівки, де виникла пожежа. Помітивши вогонь, він викликав рятувальників і до їх прибуття намагався самостійно загасити вогонь. Постраждалого було передано медикам та згодом госпіталізовано до медичного закладу.

    На місці події було задіяно три одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та десять чоловік особового складу ДСНС.

    Причину та обставини даної пожежі встановлюватимуть правоохоронці.

    Нагадаємо, 11 січня сталась пожежа у житловому будинку на вул. Академіка Туполєва, 11-В у Святошинському районі столиці. Під час пожежі жінка отримала опіки.

    11 січня сталась масштабна пожежа в ангарі на вул. Світлицького, 35 у Подільському районі столиці.

    10 січня виникла пожежа на території гаражного кооперативу на вул. Дружківській, 14 у Святошинському районі столиці.

    Теги: пожежа Київ ДСНС вантажівки водій рятувальники
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    На території заводу в Києві згоріла вантажівка, постраждав водій (фото)