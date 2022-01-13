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    Поліція відкрила провадження за фактом масштабної пожежі під Києвом (відео)

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    До гасіння пожежі було залучено 27 рятувальників та сім одиниць техніки ДСНС - Поліція відкрила провадження за фактом масштабної пожежі під Києвом (відео)
    До гасіння пожежі було залучено 27 рятувальників та сім одиниць техніки ДСНС
    фото: ДСНС

    Горів склад із використаними автошинами

    Поліція Київщини встановлює причини масштабної пожежі, що сталася 13 січня в селищі Бородянка в цеху на підприємстві сільгосптехніки. Про це повідомляє Головне управління Нацполіції в Київській області.

    До поліції про пожежу повідомили місцеві жителі.

    На місце події прибули група реагування патрульної поліції та слідчо-оперативна група відділення поліції №2 (смт Бородянка) Бучанського районного управління поліції, а також рятувальники.

    За даним фактом поліцейські відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст. 270 (Порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає штраф від 50 до 120 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправні роботи на строк до двох років, або обмеження волі на строк до трьох років.

    Як повідомлялося, 13 січня о 06:56 до оперативно-диспетчерської служби Бучанського району надійшло повідомлення про загорання на складі використаних автомобільних шин на площі приблизно 1 тис. кв. м. О 09:21 пожежу локалізовано на площі 1,5 тис. кв. м.

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    Поліція відкрила провадження за фактом масштабної пожежі під Києвом (відео)
    Поліція відкрила провадження за фактом масштабної пожежі під Києвом (відео)
    Поліція відкрила провадження за фактом масштабної пожежі під Києвом (відео)
    Поліція відкрила провадження за фактом масштабної пожежі під Києвом (відео)
    Поліція відкрила провадження за фактом масштабної пожежі під Києвом (відео)
    Поліція відкрила провадження за фактом масштабної пожежі під Києвом (відео)

    До гасіння пожежі було залучено 27 рятувальників та сім одиниць техніки ДСНС.

    Теги: Національна поліція України пожежа кримінал ДСНС Київщина рятувальники
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    Поліція відкрила провадження за фактом масштабної пожежі під Києвом (відео)