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    Під Києвом масштабна пожежа: горить склад із шинами (фото)

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    Пожежа охопила площу 1,5 тис. кв. м - Під Києвом масштабна пожежа: горить склад із шинами (фото)
    Пожежа охопила площу 1,5 тис. кв. м
    фото: ДСНС

    До гасіння пожежі залучено кілька десятків рятувальників

    У четвер, 13 січня, виникла пожежа у складському приміщенні в смт Бородянка. Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області.

    Інформація про загорання надійшла до оперативно-диспетчерської служби Бучанського району о 06:56.

    На місці рятувальники встановили, що загорання виникло на складі використаних автомобільних шин на площі приблизно 1 тис. кв. м.

    о 09:21 пожежу локалізовано на площі 1,5 тис. кв. м.

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    Під Києвом масштабна пожежа: горить склад із шинами (фото)
    Під Києвом масштабна пожежа: горить склад із шинами (фото)
    Під Києвом масштабна пожежа: горить склад із шинами (фото)
    Під Києвом масштабна пожежа: горить склад із шинами (фото)
    Під Києвом масштабна пожежа: горить склад із шинами (фото)
    Під Києвом масштабна пожежа: горить склад із шинами (фото)
    фото: ДСНС

    Триває ліквідація пожежі.

    До гасіння залучено 27 рятувальників та сім одиниць техніки ДСНС.

    Як повідомлялося, у ніч на 13 січня на території заводу на вул. Пирогівський Шлях, 137 у Голосіївському районі столиці сталося загорання вантажівки.

    Теги: пожежа ДСНС Київщина рятувальники
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    Під Києвом масштабна пожежа: горить склад із шинами (фото)