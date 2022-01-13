Під Києвом масштабна пожежа: горить склад із шинами (фото)

До гасіння пожежі залучено кілька десятків рятувальників

У четвер, 13 січня, виникла пожежа у складському приміщенні в смт Бородянка. Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області.

Інформація про загорання надійшла до оперативно-диспетчерської служби Бучанського району о 06:56.

На місці рятувальники встановили, що загорання виникло на складі використаних автомобільних шин на площі приблизно 1 тис. кв. м.

о 09:21 пожежу локалізовано на площі 1,5 тис. кв. м.

Триває ліквідація пожежі.

До гасіння залучено 27 рятувальників та сім одиниць техніки ДСНС.

Як повідомлялося, у ніч на 13 січня на території заводу на вул. Пирогівський Шлях, 137 у Голосіївському районі столиці сталося загорання вантажівки.