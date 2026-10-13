Українці зможуть спостерігати пік метеорного потоку Оріоніди: названо дату

Метеорний потік Оріоніди у 2026 році досягне свого піку в ніч із 21 на 22 жовтня

Щорічний метеорний потік активний у період із 2 жовтня до 7 листопада, а його пік припаде на ніч проти 22 жовтня

У ніч проти 22 жовтня українці матимуть змогу спостерігати пік щорічного метеорного потоку Оріоніди. Про це пише «Главком» із посиланням на Space.com.

За ідеальних умов спостереження та сприятливої погоди на небі можна буде побачити від 10 до 20 метеорів на годину. Сам метеорний потік залишається активним у період із 2 жовтня до 7 листопада.

Оріоніди виникають, коли Земля проходить крізь скупчення уламків льоду та пилу, залишених за собою кометою 1P/Галлея. Метеори цього потоку є одними з найшвидших, адже наша планета зіштовхується з частинками практично «лоб у лоб». За даними NASA, вони мчать небом зі швидкістю 66 км на секунду, що лише на 5 км/с повільніше за Леоніди.

Свою назву потік отримав через те, що його радіант – точка, з якої для спостерігача з Землі нібито виходять метеори – розташований у боці сузір’я Оріона. Оскільки Оріон розташований на небесному екваторі й видимий у всьому світі, спостерігати за явищем за сприятливих погодних умов зможуть жителі як Північної, так і Південної півкулі.

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