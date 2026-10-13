Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Українці зможуть спостерігати пік метеорного потоку Оріоніди: названо дату

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Українці зможуть спостерігати пік метеорного потоку Оріоніди: названо дату
Метеорний потік Оріоніди у 2026 році досягне свого піку в ніч із 21 на 22 жовтня
фото з відкритих джерел

Щорічний метеорний потік активний у період із 2 жовтня до 7 листопада, а його пік припаде на ніч проти 22 жовтня 

У ніч проти 22 жовтня українці матимуть змогу спостерігати пік щорічного метеорного потоку Оріоніди. Про це пише «Главком» із посиланням на Space.com.

За ідеальних умов спостереження та сприятливої погоди на небі можна буде побачити від 10 до 20 метеорів на годину. Сам метеорний потік залишається активним у період із 2 жовтня до 7 листопада.

Оріоніди виникають, коли Земля проходить крізь скупчення уламків льоду та пилу, залишених за собою кометою 1P/Галлея. Метеори цього потоку є одними з найшвидших, адже наша планета зіштовхується з частинками практично «лоб у лоб». За даними NASA, вони мчать небом зі швидкістю 66 км на секунду, що лише на 5 км/с повільніше за Леоніди.

Свою назву потік отримав через те, що його радіант – точка, з якої для спостерігача з Землі нібито виходять метеори – розташований у боці сузір’я Оріона. Оскільки Оріон розташований на небесному екваторі й видимий у всьому світі, спостерігати за явищем за сприятливих погодних умов зможуть жителі як Північної, так і Південної півкулі.

Раніше повідомлялося, що Чумацький Шлях пройшов довгий шлях еволюції, зростаючи не лише за рахунок власних ресурсів, а й шляхом поглинання інших космічних об'єктів. 

Нове дослідження, опубліковане в журналі Nature Astronomy, свідчить про те, що приблизно 11,8 млрд років тому наша галактика поглинула карликову галактику під назвою «Низькоенергетичний Кракен-Геракл» (LKH). Подія сталася приблизно через 2 млрд років після Великого вибуху, коли вік Всесвіту становив менше 15% від нинішнього, що робить її найдавнішим відомим злиттям у історії Чумацького Шляху.

Нагадаємо, увечері 12 серпня жителі різних регіонів України спостерігали часткове сонячне затемнення. Найкраще астрономічне явище було видно на заході країни, тоді як у Києві Місяць закрив лише невелику частину сонячного диска.

Теги: українці космос

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Прем’єр-міністр передав парламентарям список законопроєктів, ухвалення яких необхідне для отримання міжнародного фінансування. Але у нардепів – свої резони
Тест на виживання. Чи виконає Верховна Рада «список Корецького» Тема тижня
Вчора, 08:00
Кадровий дефіцит змушує державу шукати способи повернути до роботи тих, хто нині залишається поза ринком праці
Парадокс ринку праці: в Україні мільйони безробітних, але бізнесу бракує рук
1 жовтня, 15:24
Тварину турбували під час перебування на узбережжі
Українські туристи потрапили у скандал через морську черепаху в Омані
28 вересня, 12:25
Йоганн Вадефуль під час зустрічі з Сергієм Лавровим
«Не залишимо діалог американцям»: Німеччина пояснила зустріч із Лавровим
27 вересня, 04:14
Під час атаки народився хлопчик
У пошкодженому пологовому будинку під час атаки на Київ народився хлопчик
24 вересня, 05:21
Штурмовиків «Шквалу» розповідають, як полонили 30 окупантів
Четверо бійців «Шквалу» змусили здатися близько 30 окупантів. Серед полонених був двійник Пригожина
19 вересня, 18:15
Українці зможуть перейти на п’ятирічний дозвіл на проживання
Чехія готує новий статус для українців: що зміниться вже у жовтні
19 вересня, 05:36
Досі всі офіційно визнані американські засоби протидії супутникам були наземними
США розмістили на орбіті зброю для контролю космосу
15 вересня, 03:43
«У Росії немає жодних шансів перемогти нас», – каже Сікорський
Глава МЗС Польщі пообіцяв розгромити Росію набагато скоріше, ніж українці. Але є умова
13 вересня, 20:24

Суспільство

Українці зможуть спостерігати пік метеорного потоку Оріоніди: названо дату
Українці зможуть спостерігати пік метеорного потоку Оріоніди: названо дату
13 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
13 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Яке релігійне свято відзначається 13 жовтня 2026: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 13 жовтня 2026: традиції та молитва
Кабмін схвалив нові правила квартирного обліку для військових
Кабмін схвалив нові правила квартирного обліку для військових
Богословська спрогнозувала, як закінчиться війна
Богословська спрогнозувала, як закінчиться війна
Дівам – помічати головне, Водоліям – не переоцінювати сили: найавторитетніший гороскоп на 13 жовтня 2026 року
Дівам – помічати головне, Водоліям – не переоцінювати сили: найавторитетніший гороскоп на 13 жовтня 2026 року

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
374K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 12 жовтня: ситуація на фронті
243K
На Волині стартував сезон збору найдорожчої у світі спеції
155K
Карта повітряних тривог України онлайн 12 жовтня 2026
152K
Кремль зробив заяву про переговори після слів Зеленського у Прилуках
103K
Лавров озвучив нову вимогу Росії до Зеленського для початку переговорів
84K
День народження Путіна. Хто з іноземних політиків привітав диктатора

Новини

Графіки відключення світла на 13 жовтня 2026 року: що повідомило «Укренерго»
Вчора, 20:01
США висунули Україні та Європі ультиматум через удари по Росії – CNN
Вчора, 14:26
В Україні до 23°, місцями значні дощі, туман: погода на 12 жовтня 2026 року
Вчора, 05:59
В Україні до 24°, місцями дощитиме: погода на 11 жовтня 2026 року
11 жовтня, 05:59
День юриста України: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах
8 жовтня, 07:00
В Україні очікується теплий день: погода на 7 жовтня 2026 року
7 жовтня, 05:59

Прес-релізи

Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
5 жовтня, 17:41
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua