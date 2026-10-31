Україна готова припинити вогонь на всіх ділянках фронту, – Сибіга

Глава української дипломатії наголосив, що Київ готовий припинити вогонь на всьому фронті, якщо Росія піде на такий самий крок

Сибіга: досвід Олешок може стати основою для подальших кроків у мирному процесі

Україна готова назавжди припинити бойові дії на всіх ділянках фронту, якщо Росія погодиться на такий самий крок. Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що гуманітарна місія в окупованих Олешках на Херсонщині може стати прикладом для подальшого мирного процесу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис Андрія Сибіги в соцмережі X.

Глава української дипломатії прокоментував гуманітарну місію в Олешках, під час якої вдалося евакуювати цивільних із тимчасово окупованого міста. За його словами, досягнуті домовленості та їх виконання можуть стати заходом зміцнення довіри між сторонами.

Сибіга наголосив, що Україна готова поширити практику припинення вогню на всю лінію фронту. Водночас він підкреслив, що для цього необхідна готовність Росії діяти так само.

«Якщо бойові дії можна зупинити в одному місці, їх можна зупинити всюди – і назавжди. Україна готова. Ми очікуємо того ж від Росії», – написав міністр.

За інформацією Сибіги, евакуйовані з Олешок українці перетнули державний кордон у Чернігівській області. Водночас у місті залишаються цивільні, які не скористалися можливістю виїхати. Міністр наголосив, що вони повинні мати безперешкодний доступ до гуманітарної допомоги.

«Україна діяла добросовісно й дотримала свого слова», – зазначив Сибіга.

Міністр вважає, що результати домовленостей щодо Олешок можуть стати основою для наступних кроків у мирному врегулюванні. Він також подякував усім, хто долучився до організації порятунку цивільних.

Зокрема, Сибіга відзначив посередництво американської сторони та першої леді США Меланії Трамп, а також допомогу Папи Римського, міжнародних партнерів і уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця, який координував процес безпосередньо на місці.

Нагадаємо, гуманітарна ситуація в окупованих Олешках залишалася критичною протягом тривалого часу. Через російську окупацію, обмеження пересування та небезпеку для цивільних місцеві жителі потерпали від нестачі продуктів, медикаментів і предметів першої потреби. На початку жовтня українські військові проводили операцію з доправлення допомоги за допомогою безпілотників. Тоді вдалося передати майже 400 пакунків загальною вагою близько чотирьох тонн.