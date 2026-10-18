Картонкове дежавю: навіщо дорослі знову виводять дітей на майдан?

Молодь має сама бути генератором власних ідей і вимог, а не інструментом у руках старших

«Революція, як Сатурн, пожирає власних дітей»

П’єр Верньо

17 жовтня 2026 року під будівлею КМДА кілька сотень людей вимагали відставки Віталія Кличка. Відчуття дежавю не полишає: ми щойно пережили «картонкові майдани» молоді з вимогою відставки Сирського та повернення Федорова, і ось знову. Ті самі картонки, ті самі юні обличчя, той самий сценарій, навіть лідер той самий. Змінилося лише прізвище в гаслах.

Чому знову так? І чому кожен дисбаланс у столиці виливається в бажання змінити все не законним шляхом, а тиском вулиці?

Закон – для всіх, навіть для тих, хто не подобається…

Мера Києва обрали на виборах. Його можна не любити, критикувати, вимагати звітів – це нормальна демократія. Але якщо людина, обрана законно, не влаштовує, знімати її теж треба законно: через суд, якщо є факти порушень, через депутатів Київради, через петиції на ім’я Президента, щоб привернути увагу до проблеми.

Натомість знову збір. Хтось прийшов за ідею, хтось випадково, а хтось, як заявляли прихильники мера просто біля КМДА, нібито за гроші. І знову в перших рядах молодь.

Покоління, яке хоче змінити світ…

Молодь – найвпливовіша за силою думки й емоцій частина суспільства. Це вік, коли найбільше прагнеш змінити світ, ще не змінивши вимог до самого себе. Її принцип – жити сьогодні, щодня, не думаючи про наслідки вчинків: ні спільних, ні особистих. Але це зрозуміло, це молодість. Ми всі такими були.

Питання в іншому: навіщо дехто цим користується?

Наші діти сьогодні не замислюються, як Київ підготовлений до зими. Їм байдуже, буде вдома холодно чи тепло, буде світло чи ні. Головне, щоб працював телефон і був інтернет. Чи розуміють вони, проти чого протестують? Не впевнений. Чи розуміють, який ефект матиме виконання їхніх вимог? Думаю, ні. Чи знають, навіщо це зняття і які будуть наслідки? Теж думаю, ні. Це нове покоління з новим баченням світу, але воно знову стає інструментом для реалізації чужих політичних цілей.

Що написано на картонках і хто їх тримає…

Подивімося на фото з акції.

Дівчина років 16–18 тримає плакат про скляні зупинки, які не захищають від ракет і дронів. Імовірно, сама вона такого удару зблизька не бачила. Тож хто підказав текст?

Інша дівчина робить селфі з ще молодшою, років до 17, у якої в руках плакат «Русня б’є – ви добиваєте» . Чи це її власна думка? Слово «русня» – не з лексикону покоління 14–18-річних, це мова людей 25–35 років. А кого саме дитина має на увазі під «ви» , вона, найпевніше, і сама не пояснить.

Далі: «Київ не готовий навіть до осені. Де укриття? Де робота над енергостійкістю?» Знову в руках юної дівчини, яка відвертається від камери.

І ще один плакат: «Ні транспортним колапсам, ні незаконним забудовам» . Запитайте 15–18-річну дівчину, що таке «транспортний колапс» … Чи знає вона, скільки в Києві незаконних забудов і що це взагалі таке? Що таке корупція з погляду людини, яка ще не закінчила університет і не почала працювати?

Це не докір дітям. Це запитання до тих, хто вкладає їм у руки слова.

Ті, хто керує, не знають тих, ким керують, бо в них немає досвіду…

Ті, хто стоїть на цих акціях, переважно діти людей 40–55 років. Батьки знають своїх дітей. А от ті, хто організовує такі акції, судячи з лексики гасел, значно молодші: їхні власні діти ще малі, якщо вони взагалі є. Вони намагаються керувати старшими підлітками, яких не розуміють.

Ці дорослі здобували освіту без війни, без повітряних тривог і без дистанційки. Тому не повною мірою уявляють, що знає сучасний школяр чи студент, який роками вчиться онлайн. Ніхто не скаже, що діти в цьому віці сьогодні не знають, що таке «енергостійкість» . Але знають вони це зовсім інакше, ніж їм приписують плакати.

Окреме спірне питання – чи справді на акцію зібралися корінні кияни? Сучасну київську молодь важко витягнути з дому від комп’ютера й телефону: віртуальний світ для неї часто реальніший за міський. Можливо, значна частина учасників – студенти з гуртожитків, яким бракує грошей або хочеться просто потусити, бо вони не кияни і домівка їх далеко. Умови, в яких живуть студенти, давно мали б бути кращими, але грошей на це, як завжди, немає. Саме це й штовхає молодих на будь-який “двіж”.

Межа, яку не можна переходити…

Триває екзистенційна війна. Вона вимагає переймати досвід, не керуватися емоціями і не використовувати молодь для власних цілей. Кожна картинка з «молодіжним бунтом» у Києві – готовий сюжет для ворожої пропаганди про “розкол” і «нелегітимність» . Не треба створювати ці картинки для ворога і йти за його наративами.

І ще одне – про вибори, яких дехто вимагає. Законно провести вибори мера Києва під час воєнного стану неможливо: Конституція України, Закон «Про правовий режим воєнного стану» та Постанова Верховної Ради № 14031 прямо забороняють будь-які вибори до завершення війни. Обраний киянами міський голова продовжує виконувати повноваження, щоб забезпечити безперервність влади.

Водночас закон не залишає місто без запобіжників. Повноваження мера можуть бути припинені достроково й під час війни. Перший шлях – суд: вирок за кримінальне, зокрема корупційне, правопорушення або усунення з посади за бездіяльність чи неналежне виконання обов’язків, наприклад у сфері цивільного захисту та облаштування укриттів. Такі прецеденти за час повномасштабної війни вже були в Чернігові, Полтаві та Сумах. Другий – недовіра Київради, якщо за неї проголосують щонайменше дві третини депутатів від загального складу ради за наявності правових підстав. Третій – добровільна відставка.

Але навіть тоді нового мера кияни не оберуть. Повноваження міського голови тимчасово перейдуть до секретаря Київради, а повнота виконавчої влади фактично – до КМВА або призначеного Президентом голови КМДА. Тобто вулиця, яка скандує «Відставка!» , насправді вимагає не нових виборів, а передачі міста в руки призначенців. Чи пояснив це хтось дітям із картонками?

У Верховній Раді нині обговорюють законопроєкти № 13618 і № 14405 про нові правила відкликання голів громад і депутатів місцевих рад, але остаточних рішень щодо керівництва столиці парламент не ухвалював. А якщо вибори під час війни почнуться на одному рівні, вони неминуче почнуться і на всіх інших… Наслідки виборів без перемир’я або зупинки війни невідомі нікому…

Де вибори вже працюють: школа демократії в аудиторіях…

Чи означає це, що демократія в Україні поставлена на паузу? Ні. Є середовище, де вибори – звична і законна основа життя: заклади освіти та науки. Тут обирають керівників, вчені ради, органи студентського самоврядування. І саме тут вибори забезпечують те, що колективи працюють із фахівцями – науковцями, освітянами, людьми з досвідом, які знають проблеми і стиль життя своїх колективів, так би мовити, знизу. Ось тут саме тут, в цих сферах, треба дати молоді та освітнім і науковим колективам обрати того, кого вони бачуть своїм професійним керівником замість призначених зверху для виконання обов’язків. Ось тут і саме тут, повинні бути у керівництва цих закладів та установ законно обрані люди із середовища освітніх і наукових колективів. І це законно і можливо в умовах війни…

Саме студентське самоврядування – найкращий майданчик, де молодь вчиться формулювати власні вимоги, відстоювати їх аргументами, відповідати за рішення і бачити їхні наслідки. Не на картонці під КМДА, а в аудиторії, у вченій раді, на зустрічі з адміністрацією – поруч із тими, хто вчить і знає. І вимоги про гуртожитки, стипендії та умови навчання прозвучать там доречніше й результативніше, ніж чужі гасла про транспортний колапс.

Такий шлях дозволяє уникнути непрофесійного впливу на наше майбутнє – наших дітей, і формує розумну, виважену та міцну опору України.

Висновки…

Боротьба за справедливість – це добре. Коли молодь виступає проти несправедливості, вона чинить правильно. Але вона має сама бути генератором власних ідей і вимог, а не інструментом у руках старших, які розв’язують свої проблеми чужими руками.

Хочете змінити мера – є суд, Київрада, петиції, а після війни – вибори. Вулиця з дітьми в перших рядах – не аргумент, а маніпуляція.

Найкритичніше в цій історії те, що на майдан виводять навіть не молодь, а дітей. І відповідати за наслідки мають не ті, хто тримав картонки, а ті, хто їх роздавав.

Вулиця, як Сатурн з епіграфа, рано чи пізно пожирає тих, кого на неї вивели. Наше спільне завдання – не віддати їй наших дітей, а дати їм школу, де вибори вчать відповідальності…