У Канаді відкрили перший в Атлантичному регіоні меморіал Голодомору

До створення пам’ятного місця долучилися українська громада, місцева влада, митці та благодійники

У місті Шарлоттаун на канадському острові Принца Едварда відкрили меморіал «Гірка пам’ять дитинства» (Bitter Memories of Childhood), присвячений жертвам Голодомору 1932–1933 років. Він став першим у регіоні Атлантичної Канади пам’ятником, присвяченим цій трагедії. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на допис посла України в Канаді Андрія Плахотнюка у Facebook.

Хто долучився до створення меморіалу

У церемонії відкриття взяли участь лейтенант-губернатор острова Принца Едварда Вассім Саламун, спікер Законодавчої асамблеї провінції Бред Трайверс, міський голова Шарлоттауна Філіп Браун, представники української громади та друзі України.

фото: Андрій Плахотнюк / Facebook

Проєкт започаткували Еліна Лялюк і відділення Конгресу українців Канади на острові Принца Едварда. До його реалізації долучилися представники місцевої влади, громадських організацій, благодійних фондів, митці та волонтери з Канади й України.

фото: Андрій Плахотнюк / Facebook

Посол Андрій Плахотнюк наголосив, що меморіал має не лише увічнити пам’ять загиблих, а й нагадувати про наслідки політики, спрямованої на знищення цілої нації.

«Цей меморіал – більше, ніж пам’ятник. Це місце вшанування пам’яті, присвята невинним людям, які загинули внаслідок штучно створеного голоду, і нагадування про те, до чого призводить прагнення режиму знищити націю та її ідентичність», – заявив дипломат.

фото: Андрій Плахотнюк / Facebook

Посол України пов’язав пам’ять про Голодомор із сучасною війною

Плахотнюк зазначив, що загроза українській національній ідентичності не залишилася в минулому. За його словами, Росія продовжує атакувати українські міста й енергетичну інфраструктуру, примусово переміщувати дітей та намагатися стерти українську мову, культуру й історичну пам’ять.

Дипломат підкреслив, що розуміння злочинів сталінського режиму допомагає усвідомити, за що Україна бореться сьогодні, відстоюючи свою незалежність та право на власну ідентичність.

«Голодомор мав змусити українців замовкнути. Сьогодні в серці Шарлоттауна їхня пам’ять знайшла постійне місце – за тисячі кілометрів від України, але серед людей, які відмовляються забувати», – наголосив посол.

Плахотнюк подякував владі острова Принца Едварда, українській громаді та всім учасникам проєкту за збереження історичної правди й підтримку України.

Як Канада вшановує жертв Голодомору

Канада має давню традицію вшанування пам’яті українців, які загинули під час Голодомору. У 2008 році парламент країни ухвалив закон, що визнав Голодомор 1932–1933 років геноцидом українського народу та встановив День пам’яті жертв українського голоду й геноциду. Його відзначають у четверту суботу листопада. Про це повідомляв уряд Канади.

Українська діаспора в Канаді десятиліттями докладає зусиль, щоб розповідати про злочини сталінського режиму, зберігати свідчення очевидців і передавати знання про трагедію наступним поколінням.

фото: Андрій Плахотнюк / Facebook

У 2018 році «Главком» писав про відкриття меморіалу жертвам Голодомору в Торонто. Його центральним елементом стала скульптура Петра Дроздовського «Гірка пам’ять дитинства». Новий пам’ятник у Шарлоттауні присвячений тій самій трагедії, але є окремим проєктом.

Нагадаємо, Голодомор 1932–1933 років був геноцидом українського народу, організованим сталінським радянським режимом. За даними Національного музею Голодомору-геноциду, від голоду загинули щонайменше чотири мільйони українців. Точну кількість жертв досі досліджують історики й демографи. Радянська влада приховувала масштаби трагедії та засекречувала документи, що ускладнює встановлення остаточних демографічних втрат.