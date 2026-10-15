Закриття підприємств і безробіття. Асоціація прифронтових громад звернулася до прем’єра

Ігор Терехов: «Прифронтові громади не повинні обирати між підтримкою бізнесу та фінансуванням критично важливих потреб міст»

Асоціація прифронтових міст та громад звернулася до Прем’єр-міністра України Сергія Корецького із пропозиціями щодо підтримки підприємств, які працюють поблизу зони бойових дій. Відповідне звернення підписав голова АПМГ, мер Харкова Ігор Терехов. Серед ключових вимог – зниження податкового навантаження, компенсація втрат місцевих бюджетів, пільгове фінансування та державна програма енергетичної стійкості бізнесу.

За словами Терехова, підприємства прифронтових територій працюють під постійною загрозою обстрілів, втрачають звичні логістичні маршрути та змушені витрачати більше на безпеку працівників, енергозабезпечення й відновлення пошкодженого майна. Зростання собівартості продукції та страхових ризиків ставить виробництва на межу виживання.

«Високі страхові ризики, суттєве зростання собівартості продукції та витрат на безпеку й енергонезалежність ставлять вітчизняні виробництва на межу виживання або вимушеного припинення діяльності та релокації», – наголосив Ігор Терехов.

Водночас громади, які намагаються підтримати підприємства через місцеві податкові пільги, втрачають доходи, необхідні для роботи комунальних служб, утримання інфраструктури та забезпечення соціальних потреб мешканців.

«Громади не повинні ставитися перед штучним вибором між збереженням економічного потенціалу й забезпеченням базово важливих функцій життєдіяльності міста», – підкреслив Терехов.

У своєму зверненні АПМГ спільно з Координаційною радою з питань підтримки підприємництва при Харківському міському голові пропонує Уряду комплекс рішень:

Знизити податкове навантаження на фонд оплати праці та повернути ставку військового збору до 1,5% для підприємств прифронтових територій.

Запровадити спеціальний податковий та економічний режим для бізнесу на період воєнного стану.

Компенсувати втрати місцевих бюджетів, які виникають через податкові пільги та заходи підтримки підприємств.

Надати пільгові умови доступу до державних програм кредитування, грантової та інвестиційної підтримки.

Удосконалити страхування воєнних ризиків і спростити отримання компенсацій за пошкоджене або знищене майно.

Затвердити державну програму енергетичної стійкості бізнесу, передбачивши пільгове фінансування обладнання для альтернативної генерації та автономного живлення.

Запровадити пріоритетне казначейське обслуговування і проведення платежів за виконаними зобов’язаннями перед підприємствами прифронтових територій.

За словами Ігоря Терехова, підтримка бізнесу на прифронтових територіях має бути системною. Місцевих податкових пільг недостатньо, якщо громади залишаються сам на сам із бюджетними втратами.

«Прифронтові громади мають бути фінансово зацікавлені у збереженні підприємств, а не поставлені перед вибором між підтримкою бізнесу та фінансуванням критично важливих функцій міста й соціальних потреб», – наголосив Ігор Терехов.

Запропоновані рішення покликані запобігти масовому закриттю та релокації підприємств, зберегти робочі місця й кадровий потенціал, а також зміцнити фінансову спроможність прифронтових громад.

АПМГ закликає уряд невідкладно розглянути пропозиції та напрацювати механізми їх реалізації.