Генпрокурор про скасування амністії для майданівців: Це безглузда ідея



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Генеральний прокурор України Руслан Рябошапка

На думку Рябошапки, скасування амністії жодним чином не покращить ситуацію

Генеральний прокурор України Руслан Рябошапка прокоментував заяву глави ДБР Ірини Венедіктової, яка заявила, що закон про амністію для учасників Революції гідності треба скасувати.

Про це Рябошапка заявив під час звіту керівників правоохоронних відомств у Верховній Раді.

«Я вважаю це безглуздою ідеєю. І безглуздою ідеєю з юридичної точки зору, адже це жодним чином не покращить ситуацію», - зазначив Рябошапка.

За його словами, у законі необхідно змінити норму, яка заважає розслідувати справу, незалежно від того, що вчинив злочин.

«Ця норма, зокрема, стосується неможливості збирати докази, зберігати інформацію. І цю норму необхідно поправити», - резюмував генпрокурор.

Нагадаємо, у шості роковини розстрілів на Майдані очільниця ДБР заявила, що «з точки зору справедливості» ми повинні пам’ятати не лише про Героїв Небесної сотні, а й силовиків, які загинули у протистоянні з мітингувальниками.

Також вона зазначила, що, на її думку, існують певні суперечності між законом «Про недопущення переслідування та покарання осіб з приводу подій, які мали місце під час проведення мирних зібрань» від 2014 року та Кримінально-процесуальним кодексом. Слід зазначити, що це той самий закон, скасування якого намагається домогтися соратник Януковича Андрій Портнов.

«Він (закон. – Ред.) перешкоджає об’єктивно нам розслідувати вбивства правоохоронців. Якщо ми хочемо справедливого і чесного розслідування, то цей закон треба скасувати. Крім того, ми розробили законопроєкт про заочне засудження, який було направлено всім головам фракцій та Денису Монастирському (голова комітету з питань правоохоронної діяльності. – Ред.). Дуже сподіваємось, що депутати його підтримають. Оскільки далі ми не можемо рухатися. Я розумію, що цю ініціативу не підтримає широке коло осіб, оскільки заочне засудження стосуватиметься всіх… Але без цього, повторюсь, рухатися далі (у справах Майдану. – Ред.) неможливо», – заявила Венедіктова.

Нагадаємо, 3 березня в парламенті зареєстрували проєкт постанови про висловлення недовіри генеральному прокурору Руслану Рябошапці.