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Червоний хрест знущався з полонених? Військовий пояснив свою заяву, яка спричинила скандал

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Червоний хрест знущався з полонених? Військовий пояснив свою заяву, яка спричинила скандал
Військовий розповів, що поспілкувався з представниками Міжнародного хреста
фото: скріншот з відео

Військовий-парамедик Орест Грицюк уточнив, що з полонених знущалися представники російського Червоного хреста, а не Міжнародного

Військовий-парамедик Орест Грицюк, який дев'ять місяців пробув у російському полоні та заявляв, що представники Міжнародного комітету Червоного Хреста ображали українських полонених, зробив уточнення своєї скандальної заяви.

Військовий розповів, що поспілкувався з представниками Міжнародного хреста та отримав роз’яснення про їхню роботу. «Вони кажуть, що це не їхні працівники. Виходячи з того, що я почув, що я взнав, що сам почитав про діяльність Міжнародного комітету Червоного Хреста. Також прийшов до висновку, що це були, скоріш за все, представники російського Червоного хреста, але не міжнародного. Тому маю попросити вибачення у Міжнародного комітету Червоного хреста. Яку не яку роботу вони ведуть, їхня робота також важлива», – каже Грицюк. Відповідне відео він опублікував на сторінці у Facebook.

Як наголосив військовий, питання до діяльності Міжнародного комітету Червоного Хреста є, зокрема про доступ до українських полонених, проте «треба розуміти складність взаємодії із тією стороною (Росією – «Главком»)».

«Я розумію, що в місця утримання їм важко дібратися до наших військовополонених», – додав Грицюк.

Які Червоні хрести існують

Говорячи про Червоний Хрест, найчастіше мають на увазі Міжнародний комітет Червоного Хреста (МКЧХ). Це приватна швейцарська організація, заснована 1863 року. Вона має свої представництва в різних країнах.

Також існують майже 200 національних товариств, як-от Товариство Червоного Хреста України. Ці організації працюють окремо, у своїх країнах. Координацією всіх національних товариств займається Міжнародна федерація товариств Червоного Хреста та Червоного Півмісяця (Париж).

Усі ці організації об'єднує один гуманітарний рух – Міжнародний рух Червоного Хреста і Червоного Півмісяця.

Нагадаємо, сержант ЗСУ Орест Грицюк, який перебував у полоні місяць тому заявив, що представники Міжнародного червоного хреста у Росії знущалися з українських військовополонених

За словами бійця, коли до військовополонених приїжджали російські представники Червоного Хреста наших хлопців змушували крокувати та співати пісень, а працівники Червоного Хреста знімали це на відео.

В організації заявили, що делегати МКЧХ, яких відбирають для відвідування військовополонених, не можуть бути громадянами жодної з країн, що перебувають у міжнародному збройному конфлікті. А жоден із працівників МКЧХ, які відвідували українських військовополонених, не є громадянином РФ.

До слова, голова білоруського Червоного Хреста Дмитро Шевцов під час поїздки на Донбас заявив, що його організація вивозить українських дітей з окупованих територій, і обурився, що їх за це вважають злочинцями. 

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Теги: росія полон військові червоний хрест

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