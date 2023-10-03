Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

НБУ скасував фіксований курс гривні, військовий розстріляв побратимів. Головне за 3 жовтня

Ростислав Вонс
glavcom.ua
НБУ скасував фіксований курс гривні, військовий розстріляв побратимів. Головне за 3 жовтня
фото: glavcom.ua

Відсьогодні Національний банк запровадив режим керованої гнучкості обмінного курсу

НБУ скасував фіксований курс гривні, у Києві військовий розстріляв двох своїх побратимів, Міноборони збільшило перелік військовослужбовців, які отримують додаткову винагороду. «Главком» зібрав у добірку новини 3 жовтня, щоб ви були в курсі головних подій:

НБУ скасував фіксований курс гривні

Відсьогодні Національний банк запровадив режим керованої гнучкості обмінного курсу. Він відрізняється від режиму «плаваючого» курсоутворення, який діяв в нашій країні до повномасштабного вторгнення.

Нацбанк зафіксував курс гривні відносно долара на рівні 36,5901. Тобто гривня подешевшала на 2 копійки. Стосовно євро національна валюта подорожчала на 19 копійок.

Міноборони збільшило перелік військовослужбовців, які отримують додаткову винагороду

Міністерство оборони України збільшило перелік військовослужбовців, які отримують додаткову винагороду. Найближчим часом гроші надійдуть на їхні рахунки. Встановлюються наступні винагороди:

  • 100 000 грн – військовослужбовці ракетних військ, артилерії та протиповітряної оборони, які здійснюють вогневе ураження противника, без умови перебування в районі ведення бойових дій (раніше вони отримували 30 000). Нараховується з 29-го вересня;
  • 100 000 грн – військовослужбовці, які здійснюють розмінування у районах ведення бойових дій (раніше вони отримували 30 000). Нараховується з 29-го вересня;
  • 50 000 грн – військовослужбовці зі складу командування та штабів (у тому числі поза районами ведення бойових дій), які здійснюють управління частинами та підрозділами, що ведуть бойові дії (раніше вони отримували 30 000). Нараховується з 29-го вересня;
  • 30 000 гривень – військовослужбовцям за виконання бойових завдань з розмінування поза районами ведення бойових дій. Нараховується з 29-го вересня.

СБУ нейтралізувала одну із найбільших агентурних мереж РФ

Служба безпеки провела на Миколаївщині масштабну спецоперацію, у результаті якої нейтралізувала ще одну російську агентурну мережу. До її складу входило 13 місцевих жителів, які працювали на ФСБ. Зловмисники збирали розвіддані про місця базування та переміщення Сил оборони на території південного регіону та коригували повітряні атаки РФ по житловій та соціальній інфраструктурі обласного центру.

У Києві військовий розстріляв двох своїх побратимів

У Києві військовослужбовець Збройних сил України застрелив двох інших військових. Подія сталася на вулиці Лаврська.

Як зазначається, правоохоронці підтвердили загибель двох військовослужбовців і затримання стрілка.

Відомо, що чоловік вчинив розстріл військовослужбовців з власної автоматичної зброї. Після скоєного чоловік разом зі зброєю втік з місця події, але був затриманий правоохоронцями.

Уряд запускає нові проєкти для ветеранів та військових

Кабінет міністрів України запускає два нові експериментальні проєкти, які стосуються військовослужбовців ЗСУ та ветеранів. Перший – це надання нової соціальної комплексної послуги – формування життєстійкості, а другий – це соціальний супровід військовослужбовців та членів їхніх сімей у військових частинах.

Читайте також:

Теги: Нацбанк гривня Міноборони військові Київ

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

З 4 по 8 жовтня в місті Одівелаш (Португалія) пройде чемпіонат світу з дзюдо серед спортсменів до 21 року
Збірна України не візьме участь у чемпіонаті світу з дзюдо: названо причину
Вчора, 19:08
Відповідальність за атаку взяла на себе російська хакерська група Killnet
Російські хакери атакували офіційний сайт королівської родини Великої Британії
1 жовтня, 21:13
Глава міноборони Франції зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським, міністром оборони Рустемом Умєровим та міністром стратегічних галузей промисловості Олександром Камишіним
Україна і Франція підписали 20 угод на виробництво зброї: деталі
29 вересня, 15:13
Сергій Сошинський – ініціатор програми «Врятуй Кінцівку»
Потрібно рятувати, а не ампутувати. Ексрадник міністра охорони здоров'я звернувся до влади
15 вересня, 12:39
Поки Кім Чен Ин поїхав до Путіна, КНДР випустила дві балістичні ракети у бік Японського моря
Поки Кім Чен Ин поїхав до Путіна, КНДР випустила дві балістичні ракети у бік Японського моря
13 вересня, 08:38
Бюджетом на 2023 рік передбачалось зростання середньої номінальної заплати на 30%
Ринок праці. Невтішні тенденції
12 вересня, 14:15
Віталій був мінометником
Загинув напередодні Дня народження. Хвилина мовчання: згадаймо Віталія Потарася
7 вересня, 09:00
Під час візиту до Києва, Блінкен зустрінеться з президентом Зеленським й міністром Кулебою
Візит Блінкена до Києва: стали відомі деталі
6 вересня, 11:56
Латвія готується дати відсіч загрозам зі боку Білорусі
Латвія хоче замінувати кордон із Білоруссю
6 вересня, 07:53

Події в Україні

Україна підготувала план дій на випадок тривалих блекаутів
Україна підготувала план дій на випадок тривалих блекаутів
НБУ скасував фіксований курс гривні, військовий розстріляв побратимів. Головне за 3 жовтня
НБУ скасував фіксований курс гривні, військовий розстріляв побратимів. Головне за 3 жовтня
У Севастополі прогриміли вибухи. Лунає повітряна тривога
У Севастополі прогриміли вибухи. Лунає повітряна тривога
26 бойових зіткнень. Генштаб повідомив про складну ситуацію на півдні та сході
26 бойових зіткнень. Генштаб повідомив про складну ситуацію на півдні та сході
Зброя від Євросоюзу. Politico повідомило сумну звістку
Зброя від Євросоюзу. Politico повідомило сумну звістку
Стало відомо, скільки громадян померли під час втечі з України
Стало відомо, скільки громадян померли під час втечі з України

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
79K
Скільки росіян підтримують війну: несподівані дані
42K
НБУ відсьогодні скасував фіксований курс гривні: як відреагували обмінники
22K
Нідерланди б'ють на сполох через навалу біженців з України
12K
Під дощем, у наметах із дітьми: життя у Ірландії очима українців
11K
Європа вирішує демографічні проблеми за рахунок українських біженців – Le Monde
8472
3 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

Одещина: правоохоронці оголосили підозру «злодію в законі» та шістьом кримінальним авторитетам
Сьогодні, 17:14
Запеклі бої тривають на п’ятьох напрямках – Генштаб
Сьогодні, 06:58
Хмарно, але без опадів: прогноз погоди на 3 жовтня
Сьогодні, 05:55
3 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:03
Північна Корея засудила резолюції МАГАТЕ
Вчора, 07:17
Авіація ЗСУ завдала нищівного удару по позиціях окупантів – Генштаб
Вчора, 07:03

Прес-релізи

Всеукраїнський онлайн-сервіс замовлення таксі OnTaxi заявив про початок надання послуг у Празі
Всеукраїнський онлайн-сервіс замовлення таксі OnTaxi заявив про початок надання послуг у Празі
2 жовтня, 10:57
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту