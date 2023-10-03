НБУ скасував фіксований курс гривні, військовий розстріляв побратимів. Головне за 3 жовтня

Відсьогодні Національний банк запровадив режим керованої гнучкості обмінного курсу

НБУ скасував фіксований курс гривні, у Києві військовий розстріляв двох своїх побратимів, Міноборони збільшило перелік військовослужбовців, які отримують додаткову винагороду. «Главком» зібрав у добірку новини 3 жовтня, щоб ви були в курсі головних подій:

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НБУ скасував фіксований курс гривні

Відсьогодні Національний банк запровадив режим керованої гнучкості обмінного курсу. Він відрізняється від режиму «плаваючого» курсоутворення, який діяв в нашій країні до повномасштабного вторгнення.

Нацбанк зафіксував курс гривні відносно долара на рівні 36,5901. Тобто гривня подешевшала на 2 копійки. Стосовно євро національна валюта подорожчала на 19 копійок.

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Міноборони збільшило перелік військовослужбовців, які отримують додаткову винагороду

Міністерство оборони України збільшило перелік військовослужбовців, які отримують додаткову винагороду. Найближчим часом гроші надійдуть на їхні рахунки. Встановлюються наступні винагороди:

100 000 грн – військовослужбовці ракетних військ, артилерії та протиповітряної оборони, які здійснюють вогневе ураження противника, без умови перебування в районі ведення бойових дій (раніше вони отримували 30 000). Нараховується з 29-го вересня;

100 000 грн – військовослужбовці, які здійснюють розмінування у районах ведення бойових дій (раніше вони отримували 30 000). Нараховується з 29-го вересня;

50 000 грн – військовослужбовці зі складу командування та штабів (у тому числі поза районами ведення бойових дій), які здійснюють управління частинами та підрозділами, що ведуть бойові дії (раніше вони отримували 30 000). Нараховується з 29-го вересня;

30 000 гривень – військовослужбовцям за виконання бойових завдань з розмінування поза районами ведення бойових дій. Нараховується з 29-го вересня.

СБУ нейтралізувала одну із найбільших агентурних мереж РФ

Служба безпеки провела на Миколаївщині масштабну спецоперацію, у результаті якої нейтралізувала ще одну російську агентурну мережу. До її складу входило 13 місцевих жителів, які працювали на ФСБ. Зловмисники збирали розвіддані про місця базування та переміщення Сил оборони на території південного регіону та коригували повітряні атаки РФ по житловій та соціальній інфраструктурі обласного центру.

У Києві військовий розстріляв двох своїх побратимів

У Києві військовослужбовець Збройних сил України застрелив двох інших військових. Подія сталася на вулиці Лаврська.

Як зазначається, правоохоронці підтвердили загибель двох військовослужбовців і затримання стрілка.

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Відомо, що чоловік вчинив розстріл військовослужбовців з власної автоматичної зброї. Після скоєного чоловік разом зі зброєю втік з місця події, але був затриманий правоохоронцями.

Уряд запускає нові проєкти для ветеранів та військових

Кабінет міністрів України запускає два нові експериментальні проєкти, які стосуються військовослужбовців ЗСУ та ветеранів. Перший – це надання нової соціальної комплексної послуги – формування життєстійкості, а другий – це соціальний супровід військовослужбовців та членів їхніх сімей у військових частинах.