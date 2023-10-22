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НАТО занепокоєне зв'язками Росії та Китаю в Арктиці

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
НАТО занепокоєне зв'язками Росії та Китаю в Арктиці
Альянс стурбований судноплавством Китаю на Північному морському шляху
фото: Getty Images

НАТО має бути готове до конфлікту в регіоні

НАТО стурбоване судноплавством Китаю на Північному морському шляху Росії та можливістю військової присутності в Арктиці. Про це пише Bloobmerg.

Голова Військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер розповів, що НАТО занепокоєне цілями Китаю, враховуючи його тісні зв’язки з Росією, включно зі співробітництвом у сфері енергетики та транспорту, які спричинили сплеск поставок російської нафти до КНР через арктичні води.

«Ми знаємо, що на цих судах перебувають військові вчені», – сказав Бауер, додавши що Альянс не може бути наївним і очікувати, що маршрути на Північному морському шляху будуть використовуватися виключно комерційними суднами.

Роб Бауер зазначив, що НАТО має бути готове до конфлікту в регіоні, враховуючи здатність Росії діяти в Арктиці.

Нагадаємо, Китай заперечує поставки озброєння Росії, але Пентагон має докази протилежного. За даними США, йдеться про стрілецьку зброю, запасні частини, навігаційне обладнання та захисне спорядження.

Раніше повідомлялося, що державний департамент США стурбований тим, що Китай продовжує підтримувати відносини з Росією і надавати Володимиру Путіну «платформу для просування його агресивної війни проти України».

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Теги: Китай військові Пентагон озброєння солдат

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