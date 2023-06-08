Червоний Хрест похвалив Росію у день підриву Каховської ГЕС

Скандал: Червоний Хрест нахвалює РФ та хоче заручитися її підтримкою

Міжнародний комітет Червоного Хреста опублікував на своєму сайті інформацію, де вказано, що вже багато років Росія бере «активну участь у розвитку міжнародного гуманітарного права (МГП), а вироблені за цей час норми і досі обмежують негативні наслідки збройних конфліктів». Примітно, що цю інформацію опубліковано організацією в день підриву Росією Каховської ГЕС. Про це йдеться на сайті організації.

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Інформацію опублікували в день підриву Каховської ГЕС фото: Міжнародний комітет Червоного Хреста

Згідно з опублікованою інформацією, мета Червоного Хреста «заручитися їхньою (РФ – «Главком») підтримкою у нашій місії з надання гуманітарного захисту та допомоги людям, які постраждали від збройних конфліктів».

«Московська делегація – один із наших головних центрів гуманітарної дипломатії у світі. Вона підтримує діалог із представниками російських органів влади, академічних кіл та експертної спільноти, а також іншими впливовими особами та організаціями. Наша мета – заручитися їхньою підтримкою у нашій місії з надання гуманітарного захисту та допомоги людям, які постраждали від збройних конфліктів та інших ситуацій насильства у всьому світі», – йдеться на сайті.

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Нагадаємо, Кабінет міністрів України закликав міжнародні гуманітарні організації взяти на себе евакуацію людей з затоплених окупованих територій Херсонщини.

До слова, президент України Володимир Зеленський заявив, що шокований недостатньою реакцією таких міжнародних організацій, як ООН і Червоний Хрест на становище, в якому опинилися українці через підрив Каховської ГЕС.

В інтерв'ю BILD очільник України відзначив, що багато міжнародних організацій або проігнорували запит про допомогу з боку України, або відмовили в дипломатичному формулюванні.