Представники Червоного Хреста знущалися над українськими військовополоненими

Українців змушували крокувати та співати пісень

Представники Міжнародного червоного хреста у Росії знущалися над українськими військовополоненими. Про це в інтерв’ю розповів сержант ЗСУ Орест Грицюк, який перебував у полоні 9 місяців.

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За словами бійця, коли до військовополонених приїжджали російські представники Міжнародного комітету Червоного Хреста, наших хлопців змушували крокувати та співати пісень, а працівники Червоного Хреста знімали це на відео.

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«Вони реготали. По плечу нас хлопали і обзивали нас всякими нехорошими словами. Це представники Міжнародного червоного хреста», – каже Орест Грицюк.

Раніше голова білоруського Червоного Хреста Дмитро Шевцов під час поїздки на Донбас заявив, що його організація вивозить українських дітей з окупованих територій, і обурився, що їх за це вважають злочинцями.

Також Зеленський розкритикував відсутність Червоного Хреста на окупованих територіях.