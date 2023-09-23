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Представники Червоного Хреста знущалися над українськими військовополоненими

Надія Карбунар
glavcom.ua
Представники Червоного Хреста знущалися над українськими військовополоненими
Орест Грицюк перебував у полоні 9 місяців
фото: скріншот із відео

Українців змушували крокувати та співати пісень

Представники Міжнародного червоного хреста у Росії знущалися над українськими військовополоненими. Про це в інтерв’ю розповів сержант ЗСУ Орест Грицюк, який перебував у полоні 9 місяців.

За словами бійця, коли до військовополонених приїжджали російські представники Міжнародного комітету Червоного Хреста, наших хлопців змушували крокувати та співати пісень, а працівники Червоного Хреста знімали це на відео.

«Вони реготали. По плечу нас хлопали і обзивали нас всякими нехорошими словами. Це представники Міжнародного червоного хреста», – каже Орест Грицюк.

Раніше голова білоруського Червоного Хреста Дмитро Шевцов під час поїздки на Донбас заявив, що його організація вивозить українських дітей з окупованих територій, і обурився, що їх за це вважають злочинцями. 

Також Зеленський розкритикував відсутність Червоного Хреста на окупованих територіях. 

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Теги: відео червоний хрест війна

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