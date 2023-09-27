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«Воскреслий» командувач Чорноморського флоту вперше публічно виступив (відео)

Ростислав Вонс
glavcom.ua
«Воскреслий» командувач Чорноморського флоту вперше публічно виступив (відео)
Командувач Чорноморського флоту Соколов нібито вперше публічно виступив після чуток про його смерть
фото: скріншот з відео

За словами Соколова, Чорноморський флот «успішно виконує завдання командування»

Командувач Чорноморського флоту РФ Віктор Соколов нібито вперше публічно виступив після чуток про його смерть. Про це повідомляють російські ЗМІ.

Соколов повідомив журналістам, що Чорноморський флот нібито «успішно виконує завдання командування», а його подвиги «не сходять з екранів російського телебачення».

«Чорноморський флот успішно виконує завдання, які поставило командування. Надводні і підводні сили, і морська авіація, берегові війська. Подвиги наших морських піхотинців не сходять майже не сходять з екранів центрального телебачення», – заявив Соколов.

Нагадаємо, 22 вересня Україна завдала удару по штабу Чорноморського флоту РФ крилатими ракетами. Голова окупаційної «влади» Севастополя Михайло Развожаєв повідомив про ракетний удар, а місцеві пабліки публікували фото наслідків – вони свідчать про те, що знищено дах та кілька поверхів будівлі. 

До слова, ліквідація командувача Чорноморського флоту Росії, Віктора Соколова, може призвести до складнощів у керуванні військами для противника.

Зокрема, речник російського диктатора Дмитро Пєсков прокоментував смерть російського командувача Чорноморського флоту Віктора Соколова, який нібито загинув під час атаки ЗСУ по штабу флоту в Севастополі. 

Натомість через декілька хвилин у Міноборони РФ показали кадри з засідання колегії за участі нібито командувача Чорноморського флоту Віктора Соколова.

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Теги: війна флот Севастополь Крим росія

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