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Данілов розповів, чи готова Україна припинити вогонь за посередництва Китаю

Надія Карбунар
glavcom.ua
Данілов розповів, чи готова Україна припинити вогонь за посередництва Китаю
Данілов відкинув можливість припинення вогню за посередництва Китаю
фото: РНБО

Секретар РНБО прокоментував заяви РФ та Китаю про нібито зміцнення зв'язків між країнами

Припинення вогню в Україні за посередництва Китаю неможливе. Україна не сяде за стіл переговорів з РФ, поки російські війська не покинуть наші окуповані території. Про це секретар Ради нацбезпеки та оборони України Олексій Даніло заявив в інтерв'ю Kyodo News.

Данілов прокоментував заяви РФ та Китаю про нібито зміцнення зв'язків між країнами. На його думку, Москва «втратила свою незалежність і тепер змушена покладатися на такі країни, як Китай, Північна Корея та Іран».

Водночас Данілов відкинув можливість припинення вогню за посередництва Китаю. Раніше у Пекіні заявляли, що готові сприяти «якнайшвидшому припиненню вогню» і переговорам між Україною та РФ.

«Немає жодних переговорів, доки Росія продовжує окупувати (українську) територію, включаючи Крим», – сказав Данілов.

Він назвав російського диктатора Володимира Путіна «терористом», і наголосив, що «сучасний Гітлер на ім'я Путін убив 500 наших дітей».

Нагадаємо, поїздка російського диктатора Володимира Путіна до Китаю та другі цього року переговори з головою КНР Сі Цзіньпіном знову завершилися нічим. Хоча Путін називав Сі «дорогим другом», хвалив Пекін за успіхи проєкту «Один пояс – один шлях» та заявляв про «великі перспективи» двосторонніх відносин, китайські чиновники не підписали контракт на додаткові постачання російського газу та будівництво трубопроводу «Сила Сибіру-2».

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Теги: росія Китай путін незалежність Північна Корея Україна окуповані території Даніло Москва

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