Данілов розповів, чи готова Україна припинити вогонь за посередництва Китаю

Секретар РНБО прокоментував заяви РФ та Китаю про нібито зміцнення зв'язків між країнами

Припинення вогню в Україні за посередництва Китаю неможливе. Україна не сяде за стіл переговорів з РФ, поки російські війська не покинуть наші окуповані території. Про це секретар Ради нацбезпеки та оборони України Олексій Даніло заявив в інтерв'ю Kyodo News.

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Данілов прокоментував заяви РФ та Китаю про нібито зміцнення зв'язків між країнами. На його думку, Москва «втратила свою незалежність і тепер змушена покладатися на такі країни, як Китай, Північна Корея та Іран».

Водночас Данілов відкинув можливість припинення вогню за посередництва Китаю. Раніше у Пекіні заявляли, що готові сприяти «якнайшвидшому припиненню вогню» і переговорам між Україною та РФ.

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«Немає жодних переговорів, доки Росія продовжує окупувати (українську) територію, включаючи Крим», – сказав Данілов.

Він назвав російського диктатора Володимира Путіна «терористом», і наголосив, що «сучасний Гітлер на ім'я Путін убив 500 наших дітей».

Нагадаємо, поїздка російського диктатора Володимира Путіна до Китаю та другі цього року переговори з головою КНР Сі Цзіньпіном знову завершилися нічим. Хоча Путін називав Сі «дорогим другом», хвалив Пекін за успіхи проєкту «Один пояс – один шлях» та заявляв про «великі перспективи» двосторонніх відносин, китайські чиновники не підписали контракт на додаткові постачання російського газу та будівництво трубопроводу «Сила Сибіру-2».