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Червоний Хрест Білорусі визнав, що вивозить українських дітей

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Червоний Хрест Білорусі визнав, що вивозить українських дітей
За словами Шевцова, українські діти приїжджають до Червоного Хреста на оздоровлення
фото з відкритих джерел

Голова білоруського Червоного Хреста заявив, що його організація вивозить українських дітей з окупованих територій

Голова білоруського Червоного Хреста Дмитро Шевцов під час поїздки на Донбас заявив, що його організація вивозить українських дітей з окупованих територій, і обурився, що їх за це вважають злочинцями. Про це повідомляє Зеркало.

«Мене до глибини душі обурив той факт, що люди, думаю, у міру своїх думок запалених, або вони вважають, що так логічно чинити, коли звинуватили Білорусь у тому, що ми викрадаємо дітей, які приїжджають до нас на оздоровлення. І чесно кажучи, річ у тім, що і білоруський Червоний Хрест брав у цьому – і бере, і братиме, і братиме – активну участь», – сказав Шевцов.

Нагадаємо, країни Європейського союзу погодилися на пакет санкцій щодо військової сфери Білорусі

До слова, депутати Європарламенту закликають Міжнародний кримінальний суд (МКС) видати ордер на арешт глави білоруського режиму Олександра Лукашенка. Це пов'язано із причетністю Білорусі до депортації дітей з України.

Читайте також: Ексклюзив The Telegraph: Лукашенко викрадає тисячі українських дітей
Теги: червоний хрест діти Україна війна

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