Червоний Хрест Білорусі визнав, що вивозить українських дітей

Голова білоруського Червоного Хреста заявив, що його організація вивозить українських дітей з окупованих територій

Голова білоруського Червоного Хреста Дмитро Шевцов під час поїздки на Донбас заявив, що його організація вивозить українських дітей з окупованих територій, і обурився, що їх за це вважають злочинцями. Про це повідомляє Зеркало.

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«Мене до глибини душі обурив той факт, що люди, думаю, у міру своїх думок запалених, або вони вважають, що так логічно чинити, коли звинуватили Білорусь у тому, що ми викрадаємо дітей, які приїжджають до нас на оздоровлення. І чесно кажучи, річ у тім, що і білоруський Червоний Хрест брав у цьому – і бере, і братиме, і братиме – активну участь», – сказав Шевцов.

Нагадаємо, країни Європейського союзу погодилися на пакет санкцій щодо військової сфери Білорусі

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До слова, депутати Європарламенту закликають Міжнародний кримінальний суд (МКС) видати ордер на арешт глави білоруського режиму Олександра Лукашенка. Це пов'язано із причетністю Білорусі до депортації дітей з України.