На Вінниччині солдат майже на півроку втік з військової частини

Солдат два роки проведе у дисциплінарному батальйоні

На Вінниччині засуджено військовослужбовця, який 18 липня 2022 року самовільно залишив військову частину, а повернувся туди лише 3 листопада 2022 року. Про це повідомила Спеціалізована прокуратура у сфері оборони південного району.

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«У суді доведено, що 18 липня 2022 року старший солдат, з метою тимчасово ухилитися від виконання обов'язків військової служби, самовільно залишив місце розташування військової частини та був відсутній до 03 листопада 2022 року, коли добровільно з’явився із зізнанням у правоохоронних органах. У судовому засіданні обвинувачений свою вину в інкримінованому кримінальному правопорушенні визнав повністю та щиро розкаявся в його вчиненні», – йдеться у повідомленні.

Вироком суду йому призначено покарання у виді тримання у дисциплінарному батальйоні строком на два роки. Наразі вирок суду ще не вступив в законну силу.

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Як повідомляв «Главком», Кропивницький апеляційний суд посадив за решітку військовозобов’язаного, який сказав, що «краще сидітиме в тюрмі, аніж воюватиме».

До слова, нещодавно суд виніс несподіваний вирок ухилянтові.