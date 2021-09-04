Москва мститься за Томос. РПЦ закликає заново хрестити українських дітей

Російська церква не може змиритися із визнанням помісної Української православної церкви

Заново хрестити дітей, хрещених у Православній Церкві України (ПЦУ), закликають представники Московського Патріархату.

Так, митрополит Волоколамський Іларіон (Алфєєв), відомий пропагандист Московської церкви в етері однієї із своїх програм назвав помісну Українську церкву розкольницькою структурою і закликав не визнавати її таїнства. Проте вкотре наголосив, що визнає лише Московську церкву в Україні.

«Якщо це був храм Української Православної церкви Московського патріархату, то, природно, дітей хрестити заново не потрібно. Якщо це був храм розкольницької структури, тоді їх потрібно хрестити заново, тому що ми не визнаємо таїнства розкольників», – пояснив представник РПЦ Алфєєв.

Зазначимо, що єрархи Московського патріархату не можуть змиритись із тим фактом, що від їхньої церкви втікають віряни, монахи, священники, митрополити та переходять до Православної церкви України. Вони впевнені що у всьому винен особисто Вселенський патріарх Варфоломій та ПЦУ.

ПЦУ була створена 15 Грудня 2018 року на об'єднавчому соборі, скликаному з ініціативи Патріарха Варфоломія і колишнього президента України Петра Порошенка. До складу структури увійшли в основному представники УПЦ КП та Української Автокефальної Православної церкви. Вселенський Патріарх зняв анафему з їхніх голів у жовтні 2018 року, після чого Російська православна церква розірвала євхаристійне спілкування з Константинополем. Главою ПЦУ був призначений митрополит Епіфаній, а Філарет отримав статус почесного Патріарха. Черговий розкол в українському православ'ї стався 20 червня 2019 року. Після Собору, на якому було оголошено про відновлення УПЦ КП, Філарет заявив, що в країні знову існують три православні церкви.

Нагадаємо, раніше очільник МЗС Росії Лавров заявив, що Російська православна церква (РПЦ) «потерпає від тиску західних країн», зокрема Сполучених Штатів.

Чиновник країни-агресора наголосив, що РПЦ має свої парафії у багатьох країнах світу, а МЗС Росії підтримує контакти з церквою за кордоном.

Московський патріархат побоюється, що після візиту Патріарха Варфоломія в Україну храми Московської церкви переходитимуть до Помісної церкви України.

Також у РФ глава сектора парафіяльних шкіл релігійної освіти Єкатеринбурга Ганна Богданова заявила, що Росія повинна розширювати свої території.

Богданова вважає, що розширення територій є головним завданням російської держави. На її думку, Росія повинна робити це нібито для того, щоб на захоплені землі потім приходили «святі» і там молилися.