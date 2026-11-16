Прикордонники не впустили в Україну матір загиблої на фронті німецької медикині

Урсула Ваґнер неодноразово відвідувала Україну і жодних проблем під час перетину кордону, за її словами, у неї не виникало

Ваґнер загинула 31 січня 2024 року під час російського обстрілу, рятуючи поранених побратимів

73-річній громадянці Німеччини Урсулі Ваґнер, матері загиблої на фронті у 2024 році бойової медикині Савіти Ваґнер, прикордонники відмовили у в'їзді в Україну. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на DW.

Як розповіла жінка, інцидент стався 14 листопада. Після проходження паспортного контролю їй довелося забрати валізу з автобуса, яким вона прямувала до Києва, та в супроводі прикордонника повернутися до польського кордону.

«Це було як удар в обличчя, ніби я вдруге втратила Савіту, якщо я вже навіть не можу відвідати її могилу. Я можу це пояснити лише як помилку в системі, адже мені не змогли назвати причину», – зазначила Ваґнер та додала, що прикордонники при цьому поводилися дружньо.

У рішенні про відмову, яке вручили Урсулі Ваґнер, повідомляється про трирічну заборону на в'їзд в Україну «на підставі доручення Державної міграційної служби України». Причини заборони у документі не зазначаються.

Наприкінці січня 2024 року Савіта Ваґнер загинула від мінометного обстрілу фото з відкритих джерел

Раніше Урсула Ваґнер неодноразово відвідувала Україну і жодних проблем під час перетину кордону, за її словами, у неї не виникало.

У Державній прикордонній службі пояснили, що рішення про заборону в'їзду в Україну через різні причини можуть виносити низка уповноважених на це державних органів. «Таке рішення в подальшому надається до Державної прикордонної служби України у вигляді доручення для виконання на кордоні під час заходів прикордонного контролю. Обставини прийняття рішення, через що іноземцю забороняється в'їзд в Україну, прикордонному відомству не повідомляються», – йдеться у заяві.

За інформацією джерел видання, причиною заборони на в'їзд нерідко є несплата штрафу за порушення правил дорожнього руху. Урсула Ваґнер згадала, що під час одного з візитів в Україну власною автівкою її зупинила поліція за перевищення швидкості. За її словами, на місці штраф у розмірі «близько шести євро» сплатити не вийшло, оскільки у поліцейських не працював платіжний термінал, а постанову про порушення з банківськими реквізитами вона загубила.

Нагадаємо, 73-річна німкеня Урсула Ваґнер втратила свою єдину доньку Савіту, яка загинула на фронті під час війни Росії проти України. Савіті Ваґнер було 36 років. Вона загинула 31 січня 2024 року під час російського обстрілу, рятуючи поранених побратимів. Медикиня з позивним Snake (Змія) служила у добровольчому батальйоні «Карпатська Січ». За час служби на передовій вона врятувала десятки військових.