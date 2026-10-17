У Молдові затримано прикордонників з України, які переслідували втікача через Дністер

Через обміління річки і виходом з ладу двигуна човен, на якому перебував наряд, прибило до молдовського берега, кажуть у Держприкордонслужбі

Молдовська прокуратура порушила кримінальну справу щодо службовців ДПСУ

У Молдові затримали двох українських прикордонників, які перетнули кордон під час затримання громадянина України. Про це повідомили у пресслужбі прикордонної поліції Молдови, інформує «Главком».

Інцидент стався 15 жовтня біля села Голошниця, що розташоване на березі річки Дністер та межує з Вінницькою областю. За даними молдовських правоохоронців, двоє службовців ДПСУ на моторному човні перетнули українсько-молдовський кордон, намагаючись затримати чоловіка.

Молдовські канали поширили відео, на яких видно двох чоловіків у військовій формі, які наздоганяють на моторному човні людину, що пливе річкою. На кадрах також видно місцевих мешканців, які сваряться на службовців та звинуватили українських прикордонників у тому, що вони «топили» чоловіка.

«Патруль прикордонної поліції вирушив на місце події та затримав двох українських прикордонників. Їх доставили до штаб-квартири сектору прикордонної поліції Косеуць для проведення юридичних процедур», – повідомили у пресслужбі прикордонної поліції Молдови.

Проти українських прикордонників відкрили кримінальну справу за ст. 362 КК Молдови. Інформації про чоловіка, якого переслідували прикордонники, поліція не надала.

У коментарі «УП» речник ДПСУ Андрій Демченко підтвердив інцидент на кордоні з Молдовою та повідомив, що чоловіка, який намагався перетнути українсько-молдовський кордон, також затримали.

«Прикордонний наряд на Вінниччині виявив рух особи до кордону. В подальшому порушник вплав намагався подолати річку Дністер. Під час затримання чоловік чинив опір. Через обміління річки і виходом з ладу двигуна човен, на якому перебував наряд, прибило до молдовського берега. На суміжній стороні група осіб, погрожуючи прикордонникам, затягла човен на берег. На місце події прибули молдовські прикордонники», – повідомив Демченко.

Наразі триває службове розслідування, зокрема й щодо дій прикордонників. Українська та молдовська прикордонні служби провели представницьку зустріч, в межах якої обмінялися інформацією щодо інциденту.

Нагадаємо, за вісім місяців 2026 року прикордонники викрили 235 злочинних груп, які займалися незаконним переправленням осіб через державний кордон. До їх складу входили близько 850 людей.

Також на Буковині правоохоронці викрили дві схеми незаконного переправлення чоловіків призовного віку до Румунії. В одному випадку чоловіка везли до кордону у пластиковій діжці, захованій у вантажному відсіку авто, в іншому – планували провести через гори в обхід прикордонних нарядів.