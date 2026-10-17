Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

У Молдові затримано прикордонників з України, які переслідували втікача через Дністер

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
У Молдові затримано прикордонників з України, які переслідували втікача через Дністер
Через обміління річки і виходом з ладу двигуна човен, на якому перебував наряд, прибило до молдовського берега, кажуть у Держприкордонслужбі
фото: скріншот із відео

Молдовська прокуратура порушила кримінальну справу щодо службовців ДПСУ

У Молдові затримали двох українських прикордонників, які перетнули кордон під час затримання громадянина України. Про це повідомили у пресслужбі прикордонної поліції Молдови, інформує «Главком».

Інцидент стався 15 жовтня біля села Голошниця, що розташоване на березі річки Дністер та межує з Вінницькою областю. За даними молдовських правоохоронців, двоє службовців ДПСУ на моторному човні перетнули українсько-молдовський кордон, намагаючись затримати чоловіка.

Молдовські канали поширили відео, на яких видно двох чоловіків у військовій формі, які наздоганяють на моторному човні людину, що пливе річкою. На кадрах також видно місцевих мешканців, які сваряться на службовців та звинуватили українських прикордонників у тому, що вони «топили» чоловіка.

«Патруль прикордонної поліції вирушив на місце події та затримав двох українських прикордонників. Їх доставили до штаб-квартири сектору прикордонної поліції Косеуць для проведення юридичних процедур», – повідомили у пресслужбі прикордонної поліції Молдови.

Проти українських прикордонників відкрили кримінальну справу за ст. 362 КК Молдови. Інформації про чоловіка, якого переслідували прикордонники, поліція не надала.

У коментарі «УП» речник ДПСУ Андрій Демченко підтвердив інцидент на кордоні з Молдовою та повідомив, що чоловіка, який намагався перетнути українсько-молдовський кордон, також затримали.

«Прикордонний наряд на Вінниччині виявив рух особи до кордону. В подальшому порушник вплав намагався подолати річку Дністер. Під час затримання чоловік чинив опір. Через обміління річки і виходом з ладу двигуна човен, на якому перебував наряд, прибило до молдовського берега. На суміжній стороні група осіб, погрожуючи прикордонникам, затягла човен на берег. На місце події прибули молдовські прикордонники», – повідомив Демченко.

Наразі триває службове розслідування, зокрема й щодо дій прикордонників. Українська та молдовська прикордонні служби провели представницьку зустріч, в межах якої обмінялися інформацією щодо інциденту.

Нагадаємо, за вісім місяців 2026 року прикордонники викрили 235 злочинних груп, які займалися незаконним переправленням осіб через державний кордон. До їх складу входили близько 850 людей.

Також на Буковині правоохоронці викрили дві схеми незаконного переправлення чоловіків призовного віку до Румунії. В одному випадку чоловіка везли до кордону у пластиковій діжці, захованій у вантажному відсіку авто, в іншому – планували провести через гори в обхід прикордонних нарядів. 

Читайте також:

Теги: Андрій Демченко порушник кордон чоловік поліція розслідування прокуратура прикордонники

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ворожий дрон атакував район поблизу пункту пропуску «Ягодин»
Росія знову вдарила дроном біля кордону України з Польщею (відео)
28 вересня, 18:43
Росія вдарила дроном біля кордону України з Польщею
Атака біля кордону з Польщею: ударною хвилею пошкоджено пункт пропуску
28 вересня, 19:25
НАЗК виявив найбільше порушень у деклараціях місцевих посадовців
НАЗК перевірило 574 декларації: агентство виявило порушення у 571
23 вересня, 11:38
Речник ДПСУ Андрій Демченко під час виступу на брифінгу
Незаконний перетин кордону: прикордонники заявили про новий тренд 2026 року
30 вересня, 17:21
Після звернення депутатки прокуратура відкрила провадження щодо земельної ділянки
Мер Києва живе не в Києві. Депутатка звернулася до правоохоронців і пояснила причину
2 жовтня, 20:13
Пункт пропуску «Ягодин – Дорогуськ» на українсько-польському кордоні
На кордоні з Польщею закрили пункт пропуску через загрозу дронів
9 жовтня, 00:42
24 вересня Вищий антикорупційний суд затвердив угоду з Пашинським
Це компромісний варіант: ексголова ВАКС Михайленко прокоментувала угоду САП із Пашинським
3 жовтня, 12:50
Крім нерухомого майна, у складі активу зазначено зерно пшениці, що зберігається в бункерах елеватора
АРМА шукає управителя для активів, пов’язаних із арештованим ексміністром Сольським
14 жовтня, 23:33
Зловмисниці загрожує до восьми років позбавлення волі
Світлини підхопили кремлівські пропагандисти: затримано киянку, яка «засвітила» позиції ППО
13 жовтня, 14:39

Події в Україні

Зеленський назвав справжню мету Путіна у війні проти України
Зеленський назвав справжню мету Путіна у війні проти України
Понад 90% відстрочок від мобілізації можуть продовжитись автоматично
Понад 90% відстрочок від мобілізації можуть продовжитись автоматично
Росія вп’яте атакувала Запоріжсталь: по комбінату випустили ще шість балістичних ракет
Росія вп’яте атакувала Запоріжсталь: по комбінату випустили ще шість балістичних ракет
У Молдові затримано прикордонників з України, які переслідували втікача через Дністер
У Молдові затримано прикордонників з України, які переслідували втікача через Дністер
На Волині після атаки РФ зупинився завод, який виготовляє комплектуючі для BMW
На Волині після атаки РФ зупинився завод, який виготовляє комплектуючі для BMW
Генерала Тарнавського звільнено із ЗСУ в запас – джерела
Генерала Тарнавського звільнено із ЗСУ в запас – джерела

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
375K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 17 жовтня: ситуація на фронті
274K
На Волині стартував сезон збору найдорожчої у світі спеції
155K
Карта повітряних тривог України онлайн 17 жовтня 2026
102K
Графіки відключення світла: точна інформація від енергетиків по всіх регіонах
90K
Співачка Ірина Федишин втратила доньку
79K
Від Брежнєва – до Зеленського. Інтерв’ю з сільською головою, яка встановила рекорд на посаді

Новини

В Україні до 21°, в деяких областях дощитиме: погода на 17 жовтня 2026 року
Сьогодні, 05:59
Окупанти атакували Луцьк і Ковель: горять близько 10 вантажівок
Вчора, 16:49
В Україні створено перший повітряний дрон для евакуації поранених: що відомо про StarGate
Вчора, 14:56
Росія атакувала енергооб'єкт ДТЕК на Одещині
Вчора, 11:32
Податок на посилки може зачепити допомогу українцям із-за кордону: які існують ризики
15 жовтня, 16:30
Дизельна угода Трампа з Путіним обернулася новими проблемами для республіканців
15 жовтня, 14:10

Прес-релізи

Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
5 жовтня, 17:41
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua