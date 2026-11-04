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Ретранслятори в Білорусі «затихли»: прикордонники заявили про нову тактику РФ

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Ретранслятори в Білорусі «затихли»: прикордонники заявили про нову тактику РФ
За словами Демченка, останніми днями російські війська дещо скоригували маршрути польоту ударних БпЛА
фото: glavcom.ua

Попри відсутність роботи ретрансляторів білоруська сторона все одно продовжує надавати Росії технічні можливості для атак по Україні

Українські прикордонники протягом останнього тижня не фіксували роботу ретрансляторів на території Білорусі, які підсилюють сигнал російських ударних безпілотників Shahed та «Гербера». Востаннє такі пристрої вмикали на білоруській території минулого тижня. Про це заявив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко під час брифінгу, передає  кореспондент «Главкома».

За словами Демченка, останніми днями російські війська дещо скоригували маршрути польоту ударних безпілотників. Водночас прикордонники не фіксували роботи ретрансляторів, які забезпечують передачу сигналу для російських дронів.

Речник наголосив, що підтримка Росії з боку Білорусі в цьому питанні зберігається. Попри відсутність роботи ретрансляторів протягом останнього тижня, українська сторона продовжує стежити за ситуацією.

Наприкінці вересня «Главком» повідомляв, що Білорусь знову допомагає російським безпілотникам атакувати західні області України.

Тоді Демченко розповідав, що російські дрони, заходячи з території РФ, тримаються ближче до білоруського кордону, щоб отримувати сигнал від розміщених там ретрансляторів. Зокрема, за його словами, за підтримки білоруської території відбулася атака в напрямку пункту пропуску «Ягодин».

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Теги: Білорусь Держприкордонслужба війна Андрій Демченко

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