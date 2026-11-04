Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Росія намагається прорвати оборону на Сумщині та Харківщині: прикордонники назвали найгарячіші точки

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Росія намагається прорвати оборону на Сумщині та Харківщині: прикордонники назвали найгарячіші точки
Демченко зазначив, що попри значні втрати противник продовжує посилювати своє угруповання на Харківському напрямку
фото: glavcom.ua

Найактивніше окупанти діють у Вовчанській громаді, попри значні втрати продовжують посилювати угруповання

Російські війська продовжують спроби наступу на прикордонних територіях Харківської та Сумської областей. Найактивніше противник діє в межах Вовчанської громади на Харківщині. Про це заявив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко під час брифінгу, передає кореспондент «Главкома».

За його словами, на Сумщині спроби російських військ прорвати українську оборону та проникати на територію України фіксують переважно на окремих напрямках у межах Шосткинського та Конотопського районів.

На Харківщині окупанти намагаються просуватися у Вовчанській громаді, а також періодично діють у межах Вільхуватської громади. Протягом минулої доби українські підрозділи відбивали спроби росіян атакувати позиції та інфільтруватися.

Демченко зазначив, що попри значні втрати противник продовжує посилювати своє угруповання на цьому напрямку та не відмовляється від намірів розширити зону контролю.

Загалом протягом минулого тижня на напрямках, де виконують завдання підрозділи ДПСУ, було відбито 29 ворожих штурмів. Найбільш активні наступальні дії російські війська здійснювали на Покровському напрямку, а також у межах Сумщини та Харківщини.

Також українські прикордонники протягом минулого тижня знищили понад 2400 російських безпілотників різного призначення. Серед них - близько 160 ударних БпЛА типу Shahed та «Гербера».

Найбільше ударних безпілотників знищили мобільні вогневі групи у Чернігівській, Сумській та Харківській областях.

Окрім цього, протягом тижня прикордонники знищили понад 430 одиниць російського озброєння та військової техніки. Серед них - три танки, три броньовані одиниці техніки та реактивна система залпового вогню.

Також Демченко повідомив, що лише за попередню добу мобільні вогневі групи прикордонників збили 19 російських «Шахедів». Найбільше таких безпілотників знищили на Сумщині та Донеччині.

Теги: Харківщина Андрій Демченко прикордонники

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Наталія залишилася задоволена результатами операції
Лікарі врятували 57-річну харківʼянку, яка пішки вийшла з Вовчанська під час окупації (фото)
6 жовтня, 17:22
Рятувальники ліквідовують наслідки ворожої атаки на Київ
Масований удар по Україні: чим атакувала Росія та скільки цілей збито
7 жовтня, 09:35
ЗСУ вибили росіян біля Вовчанська
ЗСУ вибили окупантів із великої ділянки на Харківщині – ISW
6 жовтня, 09:40
Після вбивств на Харківщині Рижиков намагався дістатися Харкова, де його затримали правоохоронці
Росіянин розповів, як убив п'ятьох бійців 72-ї бригади та рибалку: відео допиту
15 жовтня, 20:01
Суд обрав Рижикову запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб без права внесення застави
Росіянин, який убив п’ятьох військових ЗСУ, назвав неочікувану причину злочину (відео)
16 жовтня, 17:41
Інна Марюхна та її донька Ангеліна загинули внаслідок удару РФ по Новій Водолазі
Однорічна Ангеліна була у візочку: що відомо про дівчинку та її маму, яких убила Росія
20 жовтня, 10:25
Американець Стівен Габбард під час судового засідання в Москві 7 жовтня 2024 року
Путін звільнив з в'язниці 73-річного американця, захопленого в Ізюмі
21 жовтня, 12:57
Через обміління річки і виходом з ладу двигуна човен, на якому перебував наряд, прибило до молдовського берега, кажуть у Держприкордонслужбі
У Молдові затримано українських прикордонників, які переслідували втікача через Дністер
17 жовтня, 15:16
Через безпекову ситуацію наразі неможливо оцінити наслідки удару
Окупанти вдарили по газовидобувній інфраструктурі на Харківщині
21 жовтня, 15:19

Події в Україні

Росія намагається прорвати оборону на Сумщині та Харківщині: прикордонники назвали найгарячіші точки
Росія намагається прорвати оборону на Сумщині та Харківщині: прикордонники назвали найгарячіші точки
Кремль використав сутички на Борщагівці для розколу українців – ISW
Кремль використав сутички на Борщагівці для розколу українців – ISW
225-й штурмовий полк показав, як розвиває дронно-штурмову тактику (відео)
225-й штурмовий полк показав, як розвиває дронно-штурмову тактику (відео)
Росія зазнала значних втрат у боях із прикордонниками: названо кількість убитих і полонених окупантів
Росія зазнала значних втрат у боях із прикордонниками: названо кількість убитих і полонених окупантів
Третя доба пошуків у Комишувасі: Зеленський розкрив нові дані
Третя доба пошуків у Комишувасі: Зеленський розкрив нові дані
У Слов’янську окупанти атакували пам’ятку архітектури, якій понад 100 років (фото)
У Слов’янську окупанти атакували пам’ятку архітектури, якій понад 100 років (фото)

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
378K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 4 листопада: ситуація на фронті
159K
Карта повітряних тривог України онлайн 4 листопада 2026
149K
Має тонну врожаю із 200-метрового рядка: на Черкащині фермер вирощує унікальну культуру
71K
Кремль заявив про налагодження діалогу між українським і російським омбудсменами
61K
Представник Путіна відреагував на пропозицію Зеленського стосовно окупованих територій
47K
Президент Ізраїлю запропонував Нетаньягу піти з політики в обмін на помилування – ЗМІ

Новини

День залізничника України: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах
Сьогодні, 07:45
В Україні до 10°, у деяких областях дощитиме: погода на 4 листопада 2026 року
Сьогодні, 05:56
Яке релігійне свято відзначається 4 листопада 2026: традиції та молитва
Вчора, 22:00
День інженерних військ України: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах
Вчора, 07:00
Яке релігійне свято відзначається 3 листопада 2026: традиції та молитва
2 листопада, 22:00
Росія вдарила дев’ятьма авіабомбами по Комишувасі: 26 людей загинули, 27 зниклих безвісти
2 листопада, 21:23

Прес-релізи

Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройду шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройду шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
27 жовтня, 18:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua