Росія намагається прорвати оборону на Сумщині та Харківщині: прикордонники назвали найгарячіші точки

Демченко зазначив, що попри значні втрати противник продовжує посилювати своє угруповання на Харківському напрямку

Найактивніше окупанти діють у Вовчанській громаді, попри значні втрати продовжують посилювати угруповання

Російські війська продовжують спроби наступу на прикордонних територіях Харківської та Сумської областей. Найактивніше противник діє в межах Вовчанської громади на Харківщині. Про це заявив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко під час брифінгу, передає кореспондент «Главкома».

За його словами, на Сумщині спроби російських військ прорвати українську оборону та проникати на територію України фіксують переважно на окремих напрямках у межах Шосткинського та Конотопського районів.

На Харківщині окупанти намагаються просуватися у Вовчанській громаді, а також періодично діють у межах Вільхуватської громади. Протягом минулої доби українські підрозділи відбивали спроби росіян атакувати позиції та інфільтруватися.

Демченко зазначив, що попри значні втрати противник продовжує посилювати своє угруповання на цьому напрямку та не відмовляється від намірів розширити зону контролю.

Загалом протягом минулого тижня на напрямках, де виконують завдання підрозділи ДПСУ, було відбито 29 ворожих штурмів. Найбільш активні наступальні дії російські війська здійснювали на Покровському напрямку, а також у межах Сумщини та Харківщини.

Також українські прикордонники протягом минулого тижня знищили понад 2400 російських безпілотників різного призначення. Серед них - близько 160 ударних БпЛА типу Shahed та «Гербера».

Найбільше ударних безпілотників знищили мобільні вогневі групи у Чернігівській, Сумській та Харківській областях.

Окрім цього, протягом тижня прикордонники знищили понад 430 одиниць російського озброєння та військової техніки. Серед них - три танки, три броньовані одиниці техніки та реактивна система залпового вогню.

Також Демченко повідомив, що лише за попередню добу мобільні вогневі групи прикордонників збили 19 російських «Шахедів». Найбільше таких безпілотників знищили на Сумщині та Донеччині.