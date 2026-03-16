Микола Підвезяний Головний редактор «Главкома»

Наслідки війни, про які ми ще не говоримо, але вони торкнулися кожного

Українці старішають під час війни удвічі-тричі швидше. Це вже науково доведено

На «Главкомі» вийшло інтерв’ю доктора медичних наук Валентини Чижової з Інституту геронтології імені Чеботарьова. Розмова йшла про удар, який війна завдає по біологічному фундаменту нації. Окрім загибелі тисяч і тисяч людей, паралельно тривають явища, які поки що нами мало осмислені - війна краде молодість і здоров’я: стрес, хронічне виснаження, недосип, травматичний досвід і відчуття постійної небезпеки запускають у кожному організмі процеси, які зазвичай пов’язані з плином віку. За оцінками фахівців, війна вже «додала» українцям 10-15 років біологічного віку.

Щоб зрозуміти масштаб проблеми не лише на рівні теорії, наші науковці проводять польові дослідження. Одним із майданчиків стала Бишівська громада на Київщині, яка перебувала в окупації в 2022 році. Там інститут разом із місцевою владою і медиками запустив програму профілактики передчасного старіння та комплексних медичних обстежень жителів.

Дослідження мають визначити, як стрес, пережитий під час війни та окупації, вплинув на організм. Це спроба виміряти те, що раніше звучало лише як метафора: тепер ми бачимо в конкретних показниках, як війна старить нас.

Мета проєкту – не лише дослідити проблему, а й показати, чи можна її сповільнити. Тому жителі громади також отримують рекомендації для профілактики вікових захворювань.

З цікавих спостережень:

  • чоловікам потрібен довший час на відновлення, ніж жінкам.
  • старші люди менше підвладні стресу, ніж люди середнього віку.

«Главком» піднімає цю тему не вперше. Раніше Галина Панченко вже писала про результати дослідження впливу хронічного воєнного стресу на процеси старіння у жінок: на обмін речовин, нейроендокринну регуляцію, стан серцево-судинної та дихальної систем. Наприклад, у групі «жінок війни» підвищений рівень глюкози був виявлений втричі частіше.

Фактично Україна тепер має не лише глибоку демографічну кризу, а й масштабну кризу здоров’я нації. І вона не завершиться разом із бойовими діями. Країна потребуватиме не лише відбудови, а й відновлення людей.

«Чарівних пігулок» від старіння не існує, але все-таки «воєнне» старіння організму можна уповільнити, переконує науковиця Чижова. Як?

Детальніше читайте 👉 Війна зістарила українців на 10-15 років: як з цим боротися? Розмова з науковицею Інституту геронтології
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Читайте також

Кобзар був і досі є символом опору російській експансії, боротьби українського народу за свободу та незалежність на своїй українській землі
День народження Тараса Шевченка: цікаві факти про Кобзаря
9 березня, 07:53
Тривала війна невигідна Трампу, бо йому цього не пробачать виборці
Політична ціль війни. Головна проблема військової операції США проти Ірану
9 березня, 12:57
Українські підрозділи змушені діяти за умов серйозної переваги ворога в людських ресурсах
РФ рветься до ключового рубежу оборони Донбасу
21 лютого, 21:15
Активність Сонця з 1 по 2 березня 2026 року
Прогноз магнітних бур на 1-2 березня: якою буде сонячна активність
1 березня, 09:35
Захиснику України Андрію Кіцері назавжди 53
На фронті поліг артилерист Галицької бригади. Згадаймо Андрія Кіцеру
28 лютого, 09:00
Вашингтон хоче уникнути ситуації, коли через кілька років знову доведеться повертатися до конфлікту з Іраном
Трамп зробив жорстку заяву про нового лідера Ірану
8 березня, 20:52
Савіти Ваґнер
Німкеня втратила єдину доньку на війні в Україні
8 березня, 21:29
Cпікер Палати представників Майк Джонсон заявив, що Трамп неминуче проситиме додаткове фінансування на війну в Ірані
Грошей на війну не вистачило? Білому дому доведеться звертатися до Конгресу
13 березня, 21:34
Уповноважена із захисту державної мови зауважила, що українці легко засвоюють російську через її вірусність
Нахабна мова сили: омбудсменка пояснила, як російська впливає на українців
Вчора, 16:40

Наслідки війни, про які ми ще не говоримо, але вони торкнулися кожного
«Я не підривав «Дружбу», але мене змушують її відновити». Головне із зустрічі президента з журналістами
Контрнаступ-2023 триває досі. Військові відповіли Залужному
Ексміністр Галущенко керує СІЗО зі своєї камери (документ)
Фемінітиви. Контрреволюція чи перемога здорового глузду?
Чи можна знімати стрес кокаїном? Що вирішили українські суди

Новини

В Україні без опадів: погода на 16 березня
Сьогодні, 05:59
В Україні сонячно та тепло: прогноз погоди на 14 березня
14 березня, 06:00
«Динамо» здобуло вольову перемогу над «Оболонню» в дербі Києва
13 березня, 19:59
«Карпати» розгромом «Полтави» перервали смугу невдач в УПЛ
13 березня, 14:54
Україна остаточно втратила чергового талановитого гімнаста
13 березня, 14:36
Зеленський прибув до Єлисейського палацу на зустріч із Макроном (відео)
13 березня, 13:49

Прес-релізи

Українські банки готові до кредитування економіки
Українські банки готові до кредитування економіки
10 березня, 17:17
