Наслідки війни, про які ми ще не говоримо, але вони торкнулися кожного

Українці старішають під час війни удвічі-тричі швидше. Це вже науково доведено

На «Главкомі» вийшло інтерв’ю доктора медичних наук Валентини Чижової з Інституту геронтології імені Чеботарьова. Розмова йшла про удар, який війна завдає по біологічному фундаменту нації. Окрім загибелі тисяч і тисяч людей, паралельно тривають явища, які поки що нами мало осмислені - війна краде молодість і здоров’я: стрес, хронічне виснаження, недосип, травматичний досвід і відчуття постійної небезпеки запускають у кожному організмі процеси, які зазвичай пов’язані з плином віку. За оцінками фахівців, війна вже «додала» українцям 10-15 років біологічного віку.

Щоб зрозуміти масштаб проблеми не лише на рівні теорії, наші науковці проводять польові дослідження. Одним із майданчиків стала Бишівська громада на Київщині, яка перебувала в окупації в 2022 році. Там інститут разом із місцевою владою і медиками запустив програму профілактики передчасного старіння та комплексних медичних обстежень жителів.

Дослідження мають визначити, як стрес, пережитий під час війни та окупації, вплинув на організм. Це спроба виміряти те, що раніше звучало лише як метафора: тепер ми бачимо в конкретних показниках, як війна старить нас.

Мета проєкту – не лише дослідити проблему, а й показати, чи можна її сповільнити. Тому жителі громади також отримують рекомендації для профілактики вікових захворювань.

З цікавих спостережень:

чоловікам потрібен довший час на відновлення, ніж жінкам.

старші люди менше підвладні стресу, ніж люди середнього віку.

«Главком» піднімає цю тему не вперше. Раніше Галина Панченко вже писала про результати дослідження впливу хронічного воєнного стресу на процеси старіння у жінок: на обмін речовин, нейроендокринну регуляцію, стан серцево-судинної та дихальної систем. Наприклад, у групі «жінок війни» підвищений рівень глюкози був виявлений втричі частіше.

Фактично Україна тепер має не лише глибоку демографічну кризу, а й масштабну кризу здоров’я нації. І вона не завершиться разом із бойовими діями. Країна потребуватиме не лише відбудови, а й відновлення людей.

«Чарівних пігулок» від старіння не існує, але все-таки «воєнне» старіння організму можна уповільнити, переконує науковиця Чижова. Як?