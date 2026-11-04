Прикордонники повідомили, що зараз відбувається на кордоні з Білоруссю

Демченко наголосив, що загроза з боку Білорусі нікуди не зникає

Українські прикордонники не фіксують формування нових угруповань, однак вважають загрозу з білоруського напрямку актуальною

Росія наразі не залучала додатковий особовий склад для перекидання на територію Білорусі. Також українські прикордонники не фіксують нарощування білоруського угруповання військової техніки та особового складу поблизу українського кордону. Про це заявив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко під час брифінгу, передає кореспондент «Главкома».

За словами Демченка, наразі українська сторона не спостерігає нових кроків з боку режиму Олександра Лукашенка щодо формування або нарощування угруповання на напрямку українського кордону.

Водночас Демченко наголосив, що загроза з боку Білорусі нікуди не зникає, оскільки ця країна продовжує перебувати під впливом Росії.

Українські підрозділи розвідки, Міністерства оборони та Державної прикордонної служби постійно стежать за ситуацією на території сусідньої держави.

Речник додав, що Україна має продовжувати посилювати оборонні можливості на цьому напрямку, зокрема інженерну та фортифікаційну складові, щоб військові могли протидіяти можливій агресії з території Білорусі.

Наприкінці вересня «Главком» повідомляв, що українські прикордонники не фіксують формування ударного угруповання на території Білорусі поблизу українського кордону. Тоді Демченко також наголошував, що безпосередньої загрози наступу наразі не спостерігається, однак Росія продовжує використовувати білоруську територію для підтримки своїх військових дій проти України.