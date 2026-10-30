На кордоні зі Словаччиною утворилася черга на виїзд з України

Станом на 15:00 30 жовтня у черзі на оформлення перебували 35 легкових авто

Причини накопичення автомобілів прикордонники не уточнили

30 жовтня на українсько-словацькому кордоні перед пунктом пропуску «Ужгород» накопичилися автомобілі на виїзд з України. Про це повідомила Державна прикордонна служба України, пише «Главком»

За повідомленням прикордонників, станом на 15:00 30 жовтня у черзі на оформлення перебували 35 легкових авто. У зв’язку з накопиченням транспорту прикордонники рекомендують водіям обирати альтернативні маршрути.

На кордоні зі Словаччиною також працюють такі пункти пропуску:

«Малий Березний» – для автомобільного та пішохідного сполучення, працює цілодобово;

«Малі Селменці» – для пішохідного сполучення, працює з 09:00 до 21:00;

«Чоп (Страж)» – для залізничного сполучення, працює цілодобово.

Українсько-словацький державний кордон проходить у межах Закарпатської області. Його протяжність становить приблизно 97,6 км. Це одна з найкоротших ділянок державного кордону України з країнами Європейського Союзу.

Причини накопичення автомобілів на пункті пропуску «Ужгород» прикордонники не уточнили. Водночас ДПСУ рекомендує водіям заздалегідь перевіряти завантаженість пунктів пропуску та за можливості обирати альтернативні маршрути.

Нагадаємо, наприкінці жовтня на західному кордоні України збільшився пасажиропотік через початок осінніх шкільних канікул. За тиждень із 17 до 23 жовтня кордон перетнули 520 тис. осіб – на 2,2% більше, ніж за попередній тиждень. Кількість перетинів на виїзд з України зросла на 5,6% – до 265 тис. водночас на в'їзд зафіксували 255 тис. перетинів.

Найбільше навантаження спостерігалося на польському напрямку, де в окремих пунктах пропуску накопичилися автобуси.

До слова, пасажиропотік через державний кордон України у вересні суттєво знизився порівняно із серпнем. Станом на 30 вересня кордон перетнули близько 3,3 млн громадян, тоді як у серпні цей показник становив 4,43 млн.