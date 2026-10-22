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Зеленський відзначив роботу розвідників Держприкордонслужби

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Зеленський відзначив роботу розвідників Держприкордонслужби
Президент подякував розвідникам-прикордонникам за службу та щоденну роботу заради перемоги й миру в Україні
фото: кадр з відео

Глава держави подякував військовим за перехоплення, розвідувальну інформацію та операції для захисту України

Президент Володимир Зеленський відзначив державними нагородами розвідників Державної прикордонної служби України та привітав їх із професійним святом, яке відзначали 20 жовтня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву українського лідера.

Зеленський наголосив, що кожна складова Сил безпеки й оборони України відіграє важливу роль у захисті держави. За його словами, результат залежить від щоденної роботи військових, отриманої інформації, перехоплень і проведених операцій.

«Кожна складова наших Сил безпеки і оборони сьогодні дуже важлива. Кожна людина, кожен воїн, кожен розвідник. Щоденна робота, всі перехоплення, вся інформація, всі операції – виключно для захисту наших людей, і тільки разом усі складові можуть принести нашій державі справедливий мир і перемогу», – заявив президент.

Він подякував розвідникам-прикордонникам за службу та щоденну роботу заради перемоги й миру в Україні.

20 жовтня в Україні відзначають День розвідки Державної прикордонної служби. Розвідники-прикордонники збирають інформацію про загрози на державному кордоні, з’ясовують наміри противника та допомагають зривати його плани.

«Дякую за службу. Дякую за все, що ви робите щодня заради перемоги, миру для України», – наголосив Зеленський.

Російські терористичні війська в ніч на 22 жовтня застосували проти Києва три балістичні ракети з касетними боєголовками. Одна з них влучила в Печерському районі столиці – на території між Києво-Печерською лаврою та Свято-Введенським монастирем. Президент Володимир Зеленський назвав цей удар показовим і наголосив, що Росія свідомо обрала зброю та місце атаки.

 

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Теги: Володимир Зеленський державні нагороди розвідка ЗСУ Держприкордонслужба

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