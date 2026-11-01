Чоловіка з відстрочкою не випустили за кордон через брата: що вирішив суд

Прикордонники не випустили чоловіка з України, бо з-за кордону не повернувся його брат

Чоловік звернувся до суду, наполягаючи, що мав усі необхідні документи та законні підстави для виїзду

В Україні чоловікові, який мав відстрочку від мобілізації, відмовили у виїзді за кордон разом із матір'ю з інвалідністю II групи. Причиною стало те, що його брат раніше супроводжував жінку за кордон, але сам до України не повернувся. Чоловік оскаржив рішення прикордонників і виграв суд. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Судово-юридичну газету».

Як ідеться в рішенні Запорізького окружного адміністративного суду 22 липня 2026 року чоловік разом із матір'ю прибув до пункту пропуску «Могилів-Подільський». Він мав чинну відстрочку від мобілізації та надав документи, які підтверджували інвалідність матері, родинні зв'язки та спільне проживання.

Однак під час перевірки прикордонники з'ясували, що 24 липня 2025 року жінка вже виїжджала за кордон з іншим сином, який після її повернення залишився за межами України.

У ДПСУ послалися на правила, згідно з якими чоловіки віком від 18 до 60 років, які супроводжують осіб з інвалідністю, зобов'язані повернутися в Україну не пізніше за них.

Саме через порушення цього правила братом позивачеві відмовили в перетинанні кордону.

Чоловік звернувся до суду, наполягаючи, що мав усі необхідні документи та законні підстави для виїзду.

Суд погодився з його аргументами. Зокрема, встановив, що порушення, допущене попереднім супровідником, не може бути підставою для заборони виїзду іншій людині, яка має на це законне право.

Крім того, суд наголосив, що відстрочка від мобілізації та право на перетинання державного кордону – різні правові підстави. У цьому випадку чоловік підтвердив право супроводжувати матір з інвалідністю.

У результаті Запорізький окружний адміністративний суд визнав відмову прикордонників протиправною та скасував її. Також суд постановив стягнути на користь позивача 1331,20 грн сплаченого судового збору.

Рішення може бути оскаржене до Третього апеляційного адміністративного суду.

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