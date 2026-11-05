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Прикордонники назвали пункти пропуску, де найчастіше виникають черги

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Прикордонники назвали пункти пропуску, де найчастіше виникають черги
Речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко заявив, що найбільше навантаження на західному кордоні спостерігається у вихідні дні
фото: glavcom.ua

Найбільше навантаження припадає на Устилуг, Краківець і Шегині, але сусідні переходи можуть бути майже вільними

Останніми днями великих черг на українському кордоні не фіксують. Водночас найбільше навантаження традиційно припадає на три пункти пропуску: Устилуг на Волині, а також Краківець і Шегині на Львівщині. Про це заявив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко під час брифінгу, передає кореспондент «Главкома».

За словами Демченка, пасажиропотік періодично зростає, зокрема напередодні вихідних. Однак таке навантаження не охоплює всі ділянки кордону, а зосереджується переважно на окремих пунктах пропуску.

Демченко пояснив, що навіть за значного навантаження на Устилуг, Краківець та Шегині сусідні пункти пропуску можуть залишатися майже вільними. Тому громадянам радять за можливості розглядати альтернативні напрямки, щоб не витрачати час на очікування.

Найбільше українців традиційно перетинають кордон із Польщею - на цей напрямок припадає близько 50% загального пасажиропотоку.

Зазначимо, ДПСУ регулярно публікує інформацію про завантаженість пунктів пропуску на західному кордоні. Це дозволяє водіям заздалегідь оцінити ситуацію та за потреби обрати інший маршрут.

Нагадаємо, раніше Державна прикордонна служба пояснювала, що найбільше навантаження на західному кордоні зазвичай спостерігається у вихідні дні, особливо в обідні та вечірні години. Прикордонники радили планувати поїздки на будні, за можливості перетинати кордон уранці та заздалегідь перевіряти завантаженість пунктів пропуску. Найбільш завантаженим традиційно залишається кордон із Польщею, на який припадає близько половини всього пасажиропотоку.

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Теги: кордон Україна Держприкордонслужба

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