Фінський суд засудив російського капітана судна Fitburg на три роки

Судно Fitburg, капітана якого засудили за пошкодження підводних кабелів у Фінській затоці.

За матеріалами слідства, судно протягнуло якір морським дном на 130 км

Суд Фінляндії засудив російського капітана вантажного судна Fitburg Андрія Максименка до трьох років і шести місяців позбавлення волі за умисне пошкодження підводної інфраструктури у Фінській затоці. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на фінського мовника Yle.

За даними слідства, 31 грудня 2025 року судно Fitburg прямувало із Санкт-Петербурга до ізраїльської Хайфи. Під час проходження Фінської затоки воно протягнуло якір морським дном щонайменше 130 км, пошкодивши два телекомунікаційні кабелі між Фінляндією та Естонією.

Правоохоронці встановили, що слід від волочіння важкого предмета збігався з маршрутом судна. Крім того, фінська поліція отримала відеодокази, на яких зафіксовано підняття якірного ланцюга з води.

Пошкодження кабелів виявили переважно у виключній економічній зоні Естонії, а частину — у територіальних водах Фінляндії.

Після інциденту фінська прикордонна служба зупинила Fitburg та супроводила його до порту Кантвік. На борту перебували 14 членів екіпажу, серед яких громадяни Росії, Грузії, Казахстану та Азербайджану.

Капітан Андрій Максименко під час розслідування заперечував умисне пошкодження кабелів. Його захист стверджував, що якір був несправним, а екіпаж діяв відповідно до вказівок фінської берегової охорони.

Разом із Максименком у справі обвинувачували боцмана — громадянина Азербайджану. Прокуратура інкримінувала обом тяжке пошкодження майна та порушення роботи телекомунікаційних мереж.

Нагадаємо, наприкінці грудня 2025 року фінські правоохоронці затримали судно Fitburg після пошкодження підводних кабелів між Гельсінкі та Таллінном. Під час огляду корабля прикордонники виявили якірний ланцюг, який звисав у воду.

Нагадаємо, 1 січня 2026 року «Главком» повідомляв про затримання судна Fitburg у Фінській затоці. Фінська берегова охорона зупинила вантажне судно після пошкодження телекомунікаційної лінії між Гельсінкі та Таллінном. Під час перевірки з'ясувалося, що корабель тягнув якір морським дном.

Також «Главком» писав про реакцію Євросоюзу на пошкодження підводних кабелів у Балтійському морі. Глава європейської дипломатії Кая Каллас подякувала Фінляндії за оперативне затримання судна та наголосила на необхідності захисту критичної інфраструктури ЄС від можливих диверсій.