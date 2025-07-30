ДПСУ попереджає про обмеження на кордоні з Польщею

ДПСУ зауважує, що пропуск автотранспорту наразі здійснюється у штатному режимі, але можливе уповільнення руху

Держприкордонслужба попереджає про можливі затримки на пункті пропуску «Грушів-Будомєж». Причиною є ремонтні роботи з польського боку. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДПСУ.

«За повідомленням польської сторони, сьогодні до 20:00 на території суміжної держави триватимуть ремонтні роботи асфальтобетонного покриття. У зв’язку з цим тимчасово обмежено рух на трьох смугах з польського боку», – йдеться у повідомленні.

ДПСУ зауважує, що пропуск автотранспорту наразі здійснюється у штатному режимі, але можливе уповільнення руху.

«Просимо врахувати цю інформацію під час планування маршруту!», – наголосили прикордонники.

Нагадаємо, з настанням літнього сезону пасажиропотік через пункти пропуску Львівщини зріс на 40%. А у вихідні дні навантаження зростає ще більше – у середньому на 16% у порівнянні з буднями.

Раніше повідомлялося, що в Україні збільшилась кількість пунктів пропуску, через які з України можуть виїхати автобуси. Відповідна домовленість досягнута між Україною та Румунією. Мова йде про «Дяківці – Раковець».