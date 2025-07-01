Львівська ОВА пояснила, чому дозволяла виїжджати за листами з підписом російського імператора

Очільник ОВА підписував дозволи на виїзд за кордон чоловікам на підставі листів від вигаданої громадської організації

Від початку воєнного стану комісія при Львівській ОВА погодила виїзд для понад 50 тис. людей

Порушення під час виїзду за кордон на початку повномасштабного вторгнення РФ могли трапитися через те, що система «Шлях» не була адаптована до умов воєнного стану. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу Львівської ОВА.

Пресслужба прокоментувала скандал щодо погодження Львівською ОВА виїзду за кордон для чоловіків за листами вигаданої громадської організації «Гуманітарна надія нації» з підписом російського імператора Олександра III.

«Доступ до ряду реєстрів був обмежений, не існувало законодавчих обмежень для осіб, які виїжджали як водії, а обсяг запитів вимірювався тисячами щодня. На той момент у держави не було програмного забезпечення, яке б дозволяло перевіряти кожне звернення з необхідною глибиною», – йдеться у повідомленні.

Рішення про внесення чоловіків до системи «Шлях» ухвалювала спеціальна комісія. Зокрема, до неї входили представники Державної прикордонної служби. «Не знімаючи з себе відповідальності, хочемо наголосити – в умовах надзвичайної ситуації можливі окремі порушення. Однак, обираючи між повною зупинкою виїздів (і зривом волонтерської допомоги фронту) та ризиком поодиноких порушень ми обрали друге – щоб армія не залишилась без підтримки», – каже пресслужба.

Від початку воєнного стану комісія при Львівській ОВА погодила виїзд для понад 50 тис. людей. З них термін перебування за кордоном порушили 1920 осіб (3,7% від загальної кількості). Львівська ОВА співпрацює з правоохоронцями в розслідуванні випадків зловживань.

Нагадаємо, Львівська обласна військова адміністрація у 2022 році погоджувала виїзд чоловіків за кордон за зверненнями від вигаданої громадської організації із підписом, схожим на автограф імператора Олександра III. Обласна прокуратура відкрила за цим фактом кримінальне провадження.

У перший рік повномасштабної російсько-української війни тодішній позаштатний радник начальника Львівської обласної військової адміністрації Олексій Шевчук разом із мешканцем Дніпра Артемом Лущаном вирушив автомобілем до кордону з Польщею.

За даними розслідування, за кілька днів до поїздки 25-річний Лущан отримав дозвіл на виїзд від громадської організації «Гуманітарна надія нації». Документ був підписаний головою ЛОВА, після чого чоловіка внесли до системи «Шлях» як водія-волонтера для перевезення гуманітарного вантажу. Обидва перетнули кордон, однак через три дні Шевчук повернувся в Україну, а Лущан – ні.

За даними розслідування, протягом осені 2022 року Львівська ОВА отримала п’ять листів від «Гуманітарної надії нації». Накази, якими за підписом голови ЛОВА Максима Козицького схвалювали виїзд за кордон, приймали або того ж дня, або наступного. Виїхати дозволили восьми чоловікам.