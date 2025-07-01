Данія розпочала головування в Раді ЄС

Уряд Данії обрав два основні пріоритети головування: безпека та екологія Європи

Сьогодні, 1 липня, Данія офіційно розпочала головування у Раді Європейського Союзу. Воно триватиме до кінця 2025 року Про це повідомляє «Главком» з посиланням на сайт Данського головування у ЄС.

«Уряд Данії обрав два основні пріоритети головування, які ми з нетерпінням чекаємо на виконання: безпечніша Європа, включаючи сильніше управління міграцією до ЄС та постійну підтримку України, а також конкурентоспроможна та зелена Європа. Головування триватиме до кінця року», – йдеться у повідомленні.

Як зазначається, данське головування відбуватиметься під гаслом «Сильна Європа у мінливому світі». ЄС стикається із новим міжнародним порядком, який характеризується невизначеністю, глобальною стратегічною та економічною конкуренцією та зростанням рівня конфліктів.

«Саме тому ЄС повинен бути здатним діяти самостійно. Сила ЄС полягає, серед іншого, в європейській єдності, міцному економічному фундаменті, стабільних демократіях і соціально збалансованих суспільствах», – пише в заяві.

Як зазначено на сайті, Данське головування в ЄС працюватиме на користь сильного та рішучого Євросоюзу, який бере на себе відповідальність за власну безпеку і зміцнення своєї конкурентоспроможності. Це вимагає від блоку підкріплення слів діями, а також відповіді на виклики, які стоять перед ним.

Нагадаємо, раніше Раду Європейського Союзу очолювала Польща. Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск підбив підсумки та заявив, що польське головування було новаторським у розумінні безпеки Європи. Очільник уряду наголосив, що Польща хоче змінити переконання в ЄС, що час готуватися до загроз і розраховувати на себе.

«Євросоюз має увійти у режим повної мобілізації. Треба починати підготовку до потенційної агресії. Польське головування це переломний момент. Саме Польща внесла розуміння, що ЄС мусить подбати про оборону власної території», – сказав він.

Серед найважливіших досягнень останнього півріччя польський уряд виділяє рішення ЄС про інвестиції в оборону і безпеку. Тим часом глава МЗС Радослав Сікорський наголосив, що під час польського головування в Раді ЄС Європа прийняла польські аргументи про те, що Росія є довгостроковою, постійною загрозою. Він підкреслив, що також було прийнято низку інструментів, що підвищують стійкість і безпеку ЄС.

До слова, головування Польща прийняла від Угорщини, яка завершила свої повноваження 31 грудня 2024 року.