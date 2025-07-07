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На Закарпатті водійка протаранила блокпост: загинув військовий

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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На Закарпатті водійка протаранила блокпост: загинув військовий
На Закарпатті внаслідок ДТП на контрольно-ревізійному пункті загинув військовослужбовець ДПСУ
фото: Національна поліція України

Затриманій загрожує до 10 років увʼязнення

Сьогодні, 7 липня, у місті Перечин Закарпатської області автівка влетіла в контрольно-ревізійний пункт правоохоронців. Внаслідок ДТП є потерпілі та загиблий. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на поліцію Закарпатської області.

Встановлено, що 53-річна мешканка міста Перечин, керуючи автомобілем BMW X5 не впоралася з керуванням, виїхала на зустрічну смугу та протаранила бетонне огородження контрольно-ревізійного пункту правоохоронців. Внаслідок аварії до лікарні був доставлений 45-річний військовослужбовець ДПСУ, проте від отриманих травм згодом чоловік помер.

На Закарпатті водійка протаранила блокпост: загинув військовий фото 1

«Водійка автомобіля мала явні ознаки алкогольного сп’яніння, однак від обстеження на стан сп’яніння вона відмовилася. Зловмисницю поліцейські затримали у порядку статті 208 КПК України. Наразі вона перебуває у медзакладі під цілодобовою охороною, оскільки також травмувалася під час зіткнення. Окрім цього до лікарні госпіталізовано і її пасажира – 31-річного мешканця Івано-Франківщини», – зазначають поліцейські.

На Закарпатті водійка протаранила блокпост: загинув військовий фото 2

За даним фактом слідчі Головного управління Нацполіції в Закарпатській області відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286-1 Кримінального кодексу України, тобто порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння, що спричинило смерть потерпілого. Затриманій загрожує до 10 років увʼязнення з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від п'яти до 10 років.

До слова, ввечері 6 липня 2025 року на автодорозі Одеса – Білгород-Дністровський – Монаші сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода. 50-річний водій легкового автомобіля «Infiniti» не впорався з керуванням, з'їхав з дороги у кювет і загинув на місці події.

Також на столичній Кільцевій дорозі сталася дорожньо-транспортна пригода. Внаслідок зіткнення з легковим автомобілем загинув 21-річний водій мотоцикла, його пасажира госпіталізовано.

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Теги: Держприкордонслужба ДТП Закарпаття

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