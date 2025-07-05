Туск заявив про «реконструкцію уряду Польщі»: менше міністрів і «суперміністерство»

Польща готується до «реконструкції уряду»: Туск анонсував зміни та «нові обличчя»

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск анонсував майбутню «реконструкцію уряду», обговоривши деталі зі лідерами правлячих партій у віллі прем'єр-міністра. За словами речника уряду Адама Шлапки, усі рішення вже прийнято, а подробиці стануть відомі приблизно 15 липня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на RMF FM.

Як раніше заявляв Дональд Туск у середині червня, реконструкція уряду необхідна для зміни структури Ради Міністрів та введення «нових облич». Речник уряду Адам Шлапка підтвердив, що Туск прийшов на зустріч з коаліційними партнерами з готовою пропозицією щодо форми уряду, метою якої є ефективніше управління державою.

Шлапка зазначив, що деякі елементи державного управління були занадто розпорошені, і їх потрібно буде краще скоординувати та зосередити. За інформацією Onet, прем'єр запропонував скоротити кількість міністрів та заступників міністрів на 20%. Крім того, Туск, як повідомляється, пропонує створити два великих міністерства, що об'єднають економічні та енергетичні питання.

За лаштунками говорять про кілька концепцій об'єднання міністерств, зокрема науки та цифровізації, освіти та спорту, а також створення суперміністерства економіки. У мінімальному варіанті, це може бути об'єднане Міністерство розвитку і технологій з Міністерством промисловості. Більш широкий варіант передбачає включення до суперміністерства також Міністерства фінансів, а також деяких або всіх компетенцій Міністерства державного майна.

Інший варіант реорганізації полягає у скасуванні повноважних представників у ранзі міністрів та включенні їх до складу державних секретарів або заступників державних секретарів у міністерствах, або ж залишенні їх у Канцелярії Прем'єр-міністра.

Нагадаємо, обраний президент Польщі Кароль Навроцький заявив, що призначить головою Бюро національної безпеки (БНБ) Славоміра Ценкевича. Ценкевич відомий як очільник нині розпущеної комісії, яка розслідувала «звʼязки» колишнього уряду Дональда Туска з Росією.