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Збільшилась кількість пунктів пропуску, через які з України можуть виїхати автобуси

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
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Збільшилась кількість пунктів пропуску, через які з України можуть виїхати автобуси
фото з відкритих джерел

Для виїзду з України необхідна реєстрація у системі єЧерга

Автобуси великої місткості, незалежно від розміру, зможуть перетинати пункт пропуску «Дяківці – Раковець» на кордоні з Румунією. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу Міністерства розвитку громад та територій України.

Відповідна домовленість досягнута між Україною та Румунією. Рішення діятиме з 9 липня до 30 вересня – у відповідь на зростання пасажиропотоку в літній сезон.

Раніше автобуси не могли курсувати через цей пункт через інфраструктурні обмеження з румунського боку.

«Дяківці – Раковець» – новий цілодобовий пункт пропуску, відкритий у 2023 році та розташований у Чернівецькій області. Наразі ним користуються пішоходи, легкові авто та вантажівки до 7,5 тонн.

Для виїзду з України необхідна реєстрація у системі єЧерга.

Нагадаємо, сьогодні тимчасово призупинено здійснення пропускних операцій у пункті пропуску «Дзвінкове – Лонья» на українсько-угорському кордоні.

До слова, у пункті пропуску «Солотвино – Сігету-Мармацієй» (на кордоні з Румунією) тимчасово призупинять оформлення транспортних засобів. З 7 липня і попередньо по 3 вересня 2025 року тут проводитимуть ремонтні роботи – реконструкцію мосту через річку Тиса», – наголошують прикордонники.

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Теги: пункт пропуску кордон Румунія Чернівецька область Буковина

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