Польща піднімала авіацію через нічну атаку РФ по Україні

Росія вночі масовано атакувала Україну дронами та ракетами

Сьогодні вночі Польща разом із союзниками піднімала у повітря військову авіацію на тлі російських ракетних ударів по Україні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Оперативне командування Збройних сил Республіки Польща у соцмережі X.

Відповідно до чинних процедур, оперативний командувач активував усі наявні сили та засоби, що є в його розпорядженні, чергові пари винищувачів були підняті в повітря, а наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційної розвідки досягли найвищого стану готовності.

«Ці дії мають превентивний характер і спрямовані на забезпечення безпеки повітряного простору та захист громадян, зокрема в районах, що прилягають до зони загрози», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у ніч на 28 липня російська окупаційна армія атакувала Київ безпілотниками. Внаслідок ударів є постраждалі. У Дарницькому районі столиці, попередньо, вибило вікна у житловій багатоповерхівці.

Також через удари російських терористів у Дарницькому районі постраждали восьмеро, серед них одна людина у тяжкому стані.

Крім того, велика кількість дронів та ракети Х-101 атакували Старокостянтинів на Хмельниччині. Офіційної інформації про наслідки атаки поки немає. Ймовірно, росіяни вчергове намагалися вразити військовий аеродром.

Під удар потрапив і Кропивницький.