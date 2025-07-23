Головна Світ Політика
search button user button menu button

Туск оголосив склад нового кабінету міністрів Польщі: перелік ключових призначень

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
Туск оголосив склад нового кабінету міністрів Польщі: перелік ключових призначень
Польща представила новий кабінет міністрів після перестановок у уряді 23 липня
фото: East News

Новий Кабмін Дональда Туска з фокусом на економіку, енергетику та Україну

Уряд Польщі під керівництвом прем'єр-міністра Дональда Туска представив оновлений склад Кабінету міністрів після серйозних перестановок, які відбулися 23 липня. Зміни передбачають переформатування та посилення ключових напрямків, зокрема економіки, енергетики, а також зовнішньої політики та відносин з Україною. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Польське радіо.

Попередній уряд Туска складався з 26 міністрів. Очікується, що новий склад включатиме два основні, новостворені міністерства: економіки та енергетики.

Канцелярія Прем'єр-міністра надала оновлення в реальному часі щодо ключових призначень:

  • Віце-прем'єр-міністр, відповідальний за зовнішню політику, європейські справи та відносини з Україною: Радослав Сікорський збереже свою ключову позицію, підкреслюючи пріоритетність цих напрямків.
  • Міністр охорони здоров’я: Йоланта Собєранська-Гренда змінила Ізабелу Лещину.
  • Міністр юстиції: Вальдемар Журек замість Адама Боднара.
  • Міністр культури: Марта Ценковська змінила Ганну Врублевську.
  • Міністр внутрішніх справ та адміністрації: Мацей Кервіньський змінив Томаша Сімоняка.
  • Координатор спеціальних служб та боротьби з нелегальною міграцією: Томаш Семоняк візьме на себе ці обов'язки.
  • Міністр енергетики: Мілош Мотика очолить нове міністерство, що об'єднує обов'язки, раніше розділені між Міністерством клімату та навколишнього середовища та Міністерством промисловості. Це потужний крок до консолідації енергетичної політики.
  • Міністр державного майна: Войцех Балчун.
  • Міністр сільського господарства та сільського розвитку: Штефан Краєвський замість Чеслава Сєкерського.
  • Міністр спорту: Якуб Рутніцкі змінив Славоміра Нітраса.

Міністр фінансів Адам Доманський залишиться на своїй посаді, а також візьме на себе додаткову відповідальність за нагляд за економічною політикою Польщі.

Міністр Мацей Берек відіграватиме «ключову роль» в уряді. Він буде відповідальним за реалізацію урядової політики та разом із керівником Канцелярії Яном Грабцем та їхньою командою контролюватиме моніторинг та регулярну оцінку зобов’язань міністерств. Прем'єр-міністр зазначив, що перший огляд заплановано провести через місяць, а наступні перевірки – щоквартально.

Нагадаємо, Міністерство закордонних справ Польщі офіційно рекомендувало своїм громадянам утриматися від будь-яких поїздок до Російської Федерації. МЗС закликало поляків покинути російську територію.

Читайте також:

Теги: Польща Кабмін Дональд Туск уряд

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Це не просто найбільше родовище Польщі, а й одне з найбільших у Європі за останнє десятиліття
Польща знайшла найбільше в історії родовище нафти та газу
Вчора, 09:14
За словами президента, першочергово домовлятимуться про множинне громадянство з країнами, де найбільше українців
Зеленський назвав країни, з якими Україна домовиться про множинне громадянство
21 липня, 17:55
Заступниця Шмигаля, яка отримала підозру, розказала, чим займеться після відставки
Заступниця Шмигаля, яка отримала підозру, розказала, чим займеться після відставки
17 липня, 08:54
Уряд, ймовірно, очолить Юлія Свириденко, яка в Кабміні Шмигаля була главою Мінекономіки
Зеленський вніс до Ради подання на призначення нового премʼєр-міністра
17 липня, 07:35
Польща придбала у Південної Кореї 180 танків
У Європи з'явився новий ключовий постачальник зброї на заміну США – CNN
12 липня, 15:42
Внаслідок удару працівники дипломатичної установи не постраждали
Окупанти пошкодили консульський відділ посольства Польщі
4 липня, 11:43
Черга на вихід. Парламент очікує на кадровий землетрус
Черга на вихід. Парламент очікує на кадровий землетрус кадри
1 липня, 08:30
Польща буде використовувати протипіхотні міни як елемент оборонних укріплень «Східний щит» 
Парламент Польщі скасував заборону на протипіхотні міни
26 червня, 17:00
Чернишов: вчора подав клопотання про перенесення судового засідання
Справа Чернишова. Віцепрем'єр просить перенести суд
25 червня, 11:03

Політика

Глава МЗС Німеччини попередив Україну щодо наслідків обмеження НАБУ та САП
Глава МЗС Німеччини попередив Україну щодо наслідків обмеження НАБУ та САП
Туск оголосив склад нового кабінету міністрів Польщі: перелік ключових призначень
Туск оголосив склад нового кабінету міністрів Польщі: перелік ключових призначень
«Бурити і бурити!»: Лукашенко взявся активно шукати нафту в Білорусі
«Бурити і бурити!»: Лукашенко взявся активно шукати нафту в Білорусі
Трамп зробив гучну заяву про озброєння США
Трамп зробив гучну заяву про озброєння США
Німеччина схвалила продаж винищувачів «проблемному» союзнику НАТО
Німеччина схвалила продаж винищувачів «проблемному» союзнику НАТО
Прем'єр Японії Сігеру Ісіба зібрався у відставку
Прем'єр Японії Сігеру Ісіба зібрався у відставку

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
266K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 23 липня: ситуація на фронті
106K
Карта повітряних тривог України онлайн 23 липня 2025
18K
Головний прапор України приспущено: стала відома причина
12K
Магазини у Німеччині почали ховати каву від покупців
4671
23 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
3697
Керівниця МСЕК щороку міняла прізвища і приймала коштовні подарунки

Новини

23 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:07
22 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:05
21 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
21 липня, 00:00
Сьогодні День пророка Іллі: історія свята, традиції, значення імені, заборони та привітання
20 липня, 00:23
20 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
20 липня, 00:01
Словенія легалізувала евтаназію
18 липня, 21:50

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua