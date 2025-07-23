Туск оголосив склад нового кабінету міністрів Польщі: перелік ключових призначень

Новий Кабмін Дональда Туска з фокусом на економіку, енергетику та Україну

Уряд Польщі під керівництвом прем'єр-міністра Дональда Туска представив оновлений склад Кабінету міністрів після серйозних перестановок, які відбулися 23 липня. Зміни передбачають переформатування та посилення ключових напрямків, зокрема економіки, енергетики, а також зовнішньої політики та відносин з Україною. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Польське радіо.

Попередній уряд Туска складався з 26 міністрів. Очікується, що новий склад включатиме два основні, новостворені міністерства: економіки та енергетики.

Канцелярія Прем'єр-міністра надала оновлення в реальному часі щодо ключових призначень:

Віце-прем'єр-міністр, відповідальний за зовнішню політику, європейські справи та відносини з Україною: Радослав Сікорський збереже свою ключову позицію, підкреслюючи пріоритетність цих напрямків.

Міністр охорони здоров’я: Йоланта Собєранська-Гренда змінила Ізабелу Лещину.

Міністр юстиції: Вальдемар Журек замість Адама Боднара.

Міністр культури: Марта Ценковська змінила Ганну Врублевську.

Міністр внутрішніх справ та адміністрації: Мацей Кервіньський змінив Томаша Сімоняка.

Координатор спеціальних служб та боротьби з нелегальною міграцією: Томаш Семоняк візьме на себе ці обов'язки.

Міністр енергетики: Мілош Мотика очолить нове міністерство, що об'єднує обов'язки, раніше розділені між Міністерством клімату та навколишнього середовища та Міністерством промисловості. Це потужний крок до консолідації енергетичної політики.

Міністр державного майна: Войцех Балчун.

Міністр сільського господарства та сільського розвитку: Штефан Краєвський замість Чеслава Сєкерського.

Міністр спорту: Якуб Рутніцкі змінив Славоміра Нітраса.

Міністр фінансів Адам Доманський залишиться на своїй посаді, а також візьме на себе додаткову відповідальність за нагляд за економічною політикою Польщі.

Міністр Мацей Берек відіграватиме «ключову роль» в уряді. Він буде відповідальним за реалізацію урядової політики та разом із керівником Канцелярії Яном Грабцем та їхньою командою контролюватиме моніторинг та регулярну оцінку зобов’язань міністерств. Прем'єр-міністр зазначив, що перший огляд заплановано провести через місяць, а наступні перевірки – щоквартально.

Нагадаємо, Міністерство закордонних справ Польщі офіційно рекомендувало своїм громадянам утриматися від будь-яких поїздок до Російської Федерації. МЗС закликало поляків покинути російську територію.