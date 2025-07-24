Пасажиропотік через пункти пропуску Львівщини зріс на 40%: де найбільші черги

Без затримок працює пункт пропуску «Смільниця»

Із настанням літнього сезону пасажиропотік через пункти пропуску Львівщини зріс на 40%. А у вихідні дні навантаження зростає ще більше – у середньому на 16% у порівнянні з буднями. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Державну прикордонну службу.

Станом на 18:00 ситуація на кордоні така:

«Краківець» – 85 автівок;

«Шегині» – 45 автівок;

«Грушів» – 20 автівок;

«Рава-Руська» – 20 автівок;

«Нижанковичі» – 15 автівок;

«Угринів» – 10 автівок.

Без затримок працює пункт пропуску «Смільниця».

«Рекомендуємо завчасно планувати подорож та за можливості обирати менш завантажені пункти пропуску. У пункті пропуску «Шегині» тривають ремонтні роботи з українського боку, що тимчасово знижує пропускну здатність як для легкового, так і для вантажного транспорту», – зазначають прикордонники.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні збільшилась кількість пунктів пропуску, через які з України можуть виїхати автобуси. Відповідна домовленість досягнута між Україною та Румунією. Мова йде про «Дяківці – Раковець». Раніше автобуси не могли курсувати через цей пункт через інфраструктурні обмеження з румунського боку. Рішення діятиме з 9 липня до 30 вересня – у відповідь на зростання пасажиропотоку в літній сезон.