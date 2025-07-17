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Удар по польській фабриці у Вінниці. Варшава викликала російського дипломата «на килим»

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Удар по польській фабриці у Вінниці. Варшава викликала російського дипломата «на килим»
Під російським ударом опинилося підприємство польської компанії Barlinek
скріншот з відео

Польща вважає, що росіяни навмисно атакували підприємство, оскільки удар здійснювався з трьох напрямків

Міністерство закордонних справ Польщі викликало представника посольства Росії після обстрілу підприємства польської компанії у Вінниці. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу польського відомства.

Міністерство закордонних справ Польщі повідомило представнику російського посольства, що атака на фабрику Barlinek у Вінниці, що є польським бізнесом і займається виключно цивільним виробництвом, є порушенням міжнародного права.

Як відомо, під російським ударом у Вінниці 16 липня опинилося підприємство польської компанії Barlinek Group. За словами глави МЗС Польщі, росіяни навмисно атакували підприємство, оскільки удар здійснювався з трьох напрямків.

Компанія Barlinek Group є одним із провідних світових виробників багатошарових дерев'яних підлог. Зокрема, компанія відома виробництвом однойменної паркетної дошки з дуба або ясеня. Продукцію компанії продають у 75 країн на шістьох континентах світу. «Главком» докладно розповідає, чим відома компанія Barlinek.

До слова, Угорщина заявляє про значне погіршення дипломатичних відносин з Польщею після того, як Варшава відкликала свого посла з Будапешта.

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Теги: Польща Вінниця обстріл

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