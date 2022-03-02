Вторгнення Росії. Прикордонники назвали суми хабарів, які громадяни пропонували за виїзд з України
Україці маскувалися під угорців, намагаючись перетнути кордон по посвідкам
Співробітники внутрішньої та власної безпеки Державної прикордонної служби задокументували низку фактів із надання неправомірної вигоди за сприяння чоловікам у перетині кордону.Про це повідомляє «Судовий репортер» з посилання на ДПСУ.
На період дії воєнного стану обмежено виїзд чоловікам – громадянам України, віком від 18 до 60 років.
Як повідомляють у відомстві, семеро чоловіків намагалися відкупитися в іноземній валюті.
Громадяни Василь Б. та Антон Д. 1983 р.н., Костянтин 2003 р.н.,Едуард Г. 1971 р.н.,Василь К. 1984 р.н., Олег Д. 1987 р.н. та Тенгіз Щ. 1962 р.н. в пунктах пропуску «Шегині», «Краківець»,«Тисa», «Смільниця», «Косино», «Рава-Руська» та «Серпневе», загалом пропонували хабарі у 900 євро та $2,1 тис.
Ще троє українців пропонували 3 тис. гривень в пункті пропуску «Вилок». Вони маскувалися під угорців, намагаючись перетнути кордон по посвідкам на повернення в Угорщину та паспорту гр. Угорщини, що начебто були видані у м. Берегово в день їх подорожі. Проте згодом у них знайшлися паспорти громадян України і з’ясувалося, що вони підпадають під категорію обмежену у виїзді.
По всім випадкам внутрішньою безпекою ДПСУ до підрозділів поліції направлені повідомлення про вчинення кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 369 ККУ. Після складання необхідних процесуальних документів, поліція запропонувала направити порушників до військкоматів за ухилення від призову (чи мобілізації).
Принагідно прикордонна служба поінформувала, що середньодобовий потік через пункти пропуску з країнами ЄС з 50 тис. громадян зріс до 120 тис., переважна більшість з яких прямує на виїзд. Через необхідність одночасно залишити межі України великій кількості людей фіксується значне збільшення черг з автівок та громадян в пішому порядку.
Нагадаємо, що в Україні триває сьомий день війни, розв’язаної путінською Росією.