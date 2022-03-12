Зеленський вперше назвав кількість загиблих українських бійців

Від початку повномасштабного вторгнення Росіїї загинуло майже 1300 військових України

Президент Володимир Зеленський вперше за довгий час озвучив воєнні втрати України. За його словами, загинули близько 1300 українських військових. Про це глава держави заявив під час зустрічі з іноземними ЗМІ.

«У нас загинуло близько 1300 військових», – сказав Зеленський.

Триває сімнадцята доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню.

«За ці дні українські військові ліквідували десятки одиниць військової техніки. «Втрати загарбників у технічних можливостях просто вражають. Більше трьохсот шістдесяти танків. 1205 броньованих машин. І це ще без підрахунку втрат у боях цієї ночі та ранку. Вже майже 60 літаків. Більше вісімдесяти гелікоптерів. Сотні й сотні одиниць іншої техніки. Зокрема найсучасніших зразків, якими Росія пишається. У більшості армій світу немає стільки усього, скільки російські війська втратили за час вторгнення», – зазначив Зеленський раніше.

Противник продовжує наступальну операцію проти України. Зазнавши втрат на Поліському, Сіверському, Південнобузькому напрямках, зупинений на раніше досягнутих рубежах, здійснює перегрупування військ, відновлює боєздатність підрозділів, поповнює запаси.

Міністерство оборони України оприлюднило останні дані щодо втрат ворога. Загальні бойові втрати противника з 24 лютого до 12 березня орієнтовно склали: особового складу – понад 12 тис. осіб.

Раніше керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов повідомив, що ще 86 тисяч російських військових залишаються біля кордонів України.

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