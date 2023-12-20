Професійно про ситуацію на фронт. ЗМІ склали список вартих уваги телеграм-каналів

Варто зауважити, що обрані військові-блогери перебувають безпосередньо на фронті і зосереджені на тому, аби допомогти читачам глибше розуміти військові події

Телеграм-канали військових, на які варто підписатися

З початком повномасштабного вторгнення особливу роль у висвітленні подій у країні почав відігравати Telegram. Закономірно, що попит на інформацію про війну призвів до швидкого злету популярності військових блогерів, які в онлайн-режимі надають об'єктивну інформацію про ситуацію на фронті та професійно висвітлюють військову тематику загалом.

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Видання Цензор.нет у своєму телеграмі опублікувало добірку каналів українських захисників, на які рекомендує підписатися.

Варто зауважити, що обрані військові-блогери перебувають безпосередньо на фронті і зосереджені на тому, аби допомогти читачам глибше розуміти військові події, давати незалежну експертну оцінку чим і обґрунтовується довіра до них. До того ж, автори каналів добре відомі серед своїх читачів та побратимів.

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Український блогер з позивним «Стратег». Військово-політичний оглядач, заступник керівника Центру протидії дезінформації при РНБО. Пише про війну простою мовою, часто коментує міжнародні події та спростовує російську пропаганду та фейкові новини.

У Telegram військовослужбовець Олександр Солонько пише, як сказано в описі каналу, про війну – кінцеву, інформаційну, смислову. І це не перебільшення: автор є відомим фахівцем із протидії поширенню російської дезінформації у медіа, автор книги «Інфодемія. Зброя дезінформації у вірусну епоху». З 2022 року служить у ЗСУ аеророзвідником. Восени-взимку 2022 року брав участь в обороні Бахмута від російських окупантів, про що викладав найсвіжішу інформацію.

Особистий канал майора ЗСУ, замкомандира 3-ї окремої штурмової бригади Сухопутних військ України, Родіона Кудряшова – головного українського садиста, за версією роспропаганди. На каналі є багато цікавої та неупередженої аналітики актуальних подій в Україні та світі. Автор каналу (позивний «Радік) пройшов разом зі своєю бригадою найгарячіші точки на фронті, про що викладає фото та новини, які не покажуть по ТБ. При цьому автор висміює окупантів та події у рф, що дуже подобається читачам.

Канал добровольця 24ОШБ «Айдар» Станіслава Бунятова (позивний «Осман»), який у 17 років пішов в армію, у 21 рік – на війну. Головна відмінність каналу – це наявність психологічної тематики та особистої інформації. Зокрема, він пише про складності повернення до цивільного життя, поранення, найскладніший день на фронті та багато іншого.

Військовослужбовець, полковник ЗСУ Анатолій Штефан не потребує особливого представлення. Він є переможцем рейтингу Топ-100 блогерів України від Фактів ICTV у категорії «Крим та Донбас». Позивний «Штірліц» отримав, бо має співзвучне прізвище – Штефан, що потім зіграло важливу роль у боротьбі з російськими пропагандистами. Адже виявилося, що Штірліц – це не російський розвідник, а український офіцер. На каналі оперативно з’являються новини з фронту, фото та відео знищення росіян, а також регулярно проводяться збори на підтримку ЗСУ.