Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Професійно про ситуацію на фронт. ЗМІ склали список вартих уваги телеграм-каналів

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Професійно про ситуацію на фронт. ЗМІ склали список вартих уваги телеграм-каналів
Варто зауважити, що обрані військові-блогери перебувають безпосередньо на фронті і зосереджені на тому, аби допомогти читачам глибше розуміти військові події
фото з відкритих джерел

Телеграм-канали військових, на які варто підписатися

З початком повномасштабного вторгнення особливу роль у висвітленні подій у країні почав відігравати Telegram. Закономірно, що попит на інформацію про війну призвів до швидкого злету популярності військових блогерів, які в онлайн-режимі надають об'єктивну інформацію про ситуацію на фронті та професійно висвітлюють військову тематику загалом. 

Видання Цензор.нет у своєму телеграмі опублікувало добірку каналів українських захисників, на які рекомендує підписатися.

Варто зауважити, що обрані військові-блогери перебувають безпосередньо на фронті і зосереджені на тому, аби допомогти читачам глибше розуміти військові події, давати незалежну експертну оцінку чим і обґрунтовується довіра до них. До того ж, автори каналів добре відомі серед своїх читачів та побратимів. 

KOVALENKO

Український блогер з позивним «Стратег». Військово-політичний оглядач, заступник керівника Центру протидії дезінформації при РНБО.  Пише про війну простою мовою, часто коментує міжнародні події та спростовує російську пропаганду та фейкові новини. 

Сіль

У Telegram військовослужбовець Олександр Солонько пише, як сказано в описі каналу, про війну – кінцеву, інформаційну, смислову. І це не перебільшення: автор є відомим фахівцем із протидії поширенню російської дезінформації у медіа, автор книги «Інфодемія.  Зброя дезінформації у вірусну епоху».  З 2022 року служить у ЗСУ аеророзвідником. Восени-взимку 2022 року брав участь в обороні Бахмута від російських окупантів, про що викладав найсвіжішу інформацію. 

«Хроники Ридика» 

Особистий канал майора ЗСУ, замкомандира 3-ї окремої штурмової бригади Сухопутних військ України, Родіона Кудряшова – головного українського садиста, за версією роспропаганди. На каналі є багато цікавої та неупередженої аналітики актуальних подій в Україні та світі. Автор каналу (позивний «Радік) пройшов разом зі своєю бригадою найгарячіші точки на фронті, про що викладає фото та новини, які не покажуть по ТБ. При цьому автор висміює окупантів та події у рф, що дуже подобається читачам.

«Говорить Снайпер»

Канал добровольця 24ОШБ «Айдар» Станіслава Бунятова (позивний «Осман»), який у 17 років пішов в армію, у 21 рік – на війну. Головна відмінність каналу – це наявність психологічної тематики та особистої інформації. Зокрема, він пише про складності повернення до цивільного життя, поранення,  найскладніший день на фронті та багато іншого.

Анатолій Штефан «Штірліц»

Військовослужбовець, полковник ЗСУ Анатолій Штефан не потребує особливого представлення. Він є переможцем рейтингу Топ-100 блогерів України від Фактів ICTV у категорії «Крим та Донбас». Позивний «Штірліц» отримав, бо має співзвучне прізвище  – Штефан, що потім зіграло важливу роль у боротьбі з російськими пропагандистами. Адже виявилося, що Штірліц – це не російський розвідник, а український офіцер. На каналі оперативно з’являються новини з фронту, фото та відео знищення росіян,  а також регулярно проводяться збори на підтримку ЗСУ. 

Теги: фронт блогер снайпер Telegram військові

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Финансовая помощь для Украины оказалась в подвешенном состоянии
Пять проблем, которые нам надо срочно решать
24 листопада, 12:02
Порошенко привіз техніку у 10-й армійський корпус на східний фронт
Стало відомо, де перебуває Порошенко, якого не випустили до США (фото)
6 грудня, 10:43
Військовим заборонять знімати відео? Зареєстровано законопроєкт
Військовим заборонять знімати відео? Зареєстровано законопроєкт
6 грудня, 14:55
Олександр загинув від прямого мінометного попадання в бліндаж
Готував на позиціях смаколики для побратимів. Згадаймо Олександра Ращупкіна
27 листопада, 09:00
Молоков проводив інструктажі з бойової справи
Воював в Афганістані та був учасником шоу «МастерШеф». Згадаймо 71-річного Миколу Молокова
29 листопада, 09:00
Польща створила новий військовий підрозділ поблизу кордону з Білоруссю
Польща створила новий військовий підрозділ поблизу кордону з Білоруссю
4 грудня, 21:07
Український розвідник Олександр Нємков
«Хлопців били й саджали на шпагати». Розвідник розповів про полон у Таганрозі
3 грудня, 13:41
ЗСУ відбивають російські атаки поблизу Авдіївки: аналіз ISW
ЗСУ відбивають російські атаки поблизу Авдіївки: аналіз ISW
12 грудня, 03:15
AQ 400 Scythe – безпілотник великої дальності польоту
ЗСУ отримали нові безпілотники, здатні бити вглиб Росії (фото)
18 грудня, 04:29

Суспільство

Професійно про ситуацію на фронт. ЗМІ склали список вартих уваги телеграм-каналів
Професійно про ситуацію на фронт. ЗМІ склали список вартих уваги телеграм-каналів
Суд у Польщі засудив 11 громадян України за допомогу Росії
Суд у Польщі засудив 11 громадян України за допомогу Росії
Хто з чоловіків в Україні вважається ухилянтом: роз’яснення ЗСУ
Хто з чоловіків в Україні вважається ухилянтом: роз’яснення ЗСУ
Розчарувався у власному народові, – росіянин про рішення долучитись до ЗСУ
Розчарувався у власному народові, – росіянин про рішення долучитись до ЗСУ
Найдовша ніч 2023 року: коли чекати на зимове сонцестояння
Найдовша ніч 2023 року: коли чекати на зимове сонцестояння
Українці не проти покарання для корупціонерів навіть із порушенням законів: результати опитування
Українці не проти покарання для корупціонерів навіть із порушенням законів: результати опитування

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
70K
Суддя Тандир, який збив нацгвардійця на блокпості, попросив відправити його у військо замість СІЗО
9758
Мобілізація жінок. Зеленський розставив крапки над «і»
8351
У Польщі викрито шпигунську мережу, яка готувала підрив поїздів з допомогою для України
7737
20 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
6537
В Одесі пролунали вибухи під час тривоги
6262
ЗСУ та російські війська розпочали бойові дії на лівому березі Херсонщини: аналіз ISW

Новини

Окупанти намагаються вибити ЗСУ із позицій на Херсонщині – Генштаб
Сьогодні, 07:37
Чергова російська атака, обстріли в Донецьку: головне за ніч
Сьогодні, 05:59
Хмарно, переважно без опадів: прогноз погоди на 20 грудня
Сьогодні, 03:45
20 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:20
Окупанти активізували штурми на Запоріжжі – Генштаб
Вчора, 07:16
19 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01

Прес-релізи

Як допомогти близьким адаптуватися після повернення з війни. Анонс майстер-класу
Як допомогти близьким адаптуватися після повернення з війни. Анонс майстер-класу
18 грудня, 14:23
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua