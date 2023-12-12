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ЗСУ відбивають російські атаки поблизу Авдіївки: аналіз ISW

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
ЗСУ відбивають російські атаки поблизу Авдіївки: аналіз ISW
фото: Генштаб ЗСУ

Українські сили продовжували наземні операції поблизу Кринок на лівому березі Херсонської області

Українські війська відбили щонайменше 49 атак росіян поблизу Авдіївки. Ворог активізував наступальні операції поблизу міста. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Просування українських військ

Генштаб ЗСУ повідомив, що українські сили відбили щонайменше чотири російські атаки на куп’янському напрямку в районі Синьківки та Петропавлівки та щонайменше п’ять російських атак на Лиманському напрямку поблизу Макіївки.

Російські війська 11 грудня продовжували наступальні дії на рубежі Куп'янськ-Сватове-Кремінна і незначно просунулися на південний схід від Діброви.

Командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський заявив, що російські війська ведуть наступальні дії на Куп'янському напрямку. За його словами, російські військові перекидають до штурму поблизу Синьківки підрозділи, які раніше були в резерві.

Російські війська 11 грудня продовжили наземні атаки на північний схід від Бахмута, але не досягли жодних підтверджених успіхів. Генштаб ЗСУ повідомив, що українські сили відбили щонайменше вісім російських атак на Бахмутському напрямку.

Міноборони РФ заявило, що українські сили безуспішно атакували поблизу Богданівки, Хромового, Кліщіївки, Андріївки і Курдюмівки.

Російські війська продовжували наступ у районі Авдіївки і останнім часом незначно просунулися. Геолокаційні кадри показують, що російські війська незначно просунулися на схід від Степового.

Українські військові зазначили, що нещодавно російські війська активізували механізовані наступальні операції поблизу Авдіївки. Речник Таврійського угруповання військ ЗСУ полковник Олександр Штупун заявив, що 10 грудня російські війська за підтримки бронетехніки розпочали значні наступальні дії поблизу Авдіївки та Мар’їнки.

11 грудня українські сили відбили щонайменше 49 атак росіян поблизу Авдіївки, що значно більше, ніж за останні кілька тижнів. ISW ще не помітив значних успіхів Росії поблизу Авдіївки в результаті цих атак.

Російські війська продовжували наступальні дії на захід і південний захід від міста Донецьк. 10 і 11 грудня російські блогери стверджували, що російські війська просунулися на північний захід від Мар’їнки, але українські сили все ще утримують позиції в цьому населеному пункті.

Армія РФ 11 грудня здійснила обмежені наземні удари в районі кордону Донецько-Запорізької області, але не просунулася. Українські війська продовжували контрнаступальні дії на заході Запорізької області, але не просувалися. ЗСУ відбили російські атаки поблизу Роботиного та Новопокровки.

Українські сили продовжували проводити наземні операції поблизу Кринок на лівому березі Херсонської області. Російські блогери стверджували, що українські сили зміцнили позиції в районі на південь від Кринок. 

Теги: ЗСУ війна Генштаб фронт

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