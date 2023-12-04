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Польща створила новий військовий підрозділ поблизу кордону з Білоруссю

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Польща створила новий військовий підрозділ поблизу кордону з Білоруссю
Фото: Depositphotos

1-й саперний батальйон відповідатиме за інженерну підтримку дислокованої в цьому регіоні 15-ї механізованої бригади

Влада Польщі неподалік кордону з Білоруссю створила новий військовий підрозділ – саперний батальйон. Про це повідомляє в мережі X Міністерство національної оборони Польщі.

«Сьогодні ми відкриваємо нову військову частину в дуже важливому регіоні нашої країни. Саперний батальйон в Августові відповідатиме за безпеку в північно-східній частині Польщі», – цитує відомство міністра національної оборони Маріуша Блащака.

За його словами, 1-й саперний батальйон відповідатиме за інженерну підтримку дислокованої в цьому регіоні 15-ї механізованої бригади.

Блащак підкреслив, що присутність саперів у регіоні дуже важлива. «Ми знаємо, що найважливішою на полі бою є артилерія, що дуже важливими є танкові війська, але сапери підтримують інші військові підрозділи у відновленні їхньої бойової готовності», – підкреслив міністр.

Раніше глава польського МВС Маріуш Камінський заявив, що у разі виникнення «серйозних інцидентів» на кордоні з Білоруссю Польща разом з країнами Балтії готова до «серйозних кроків».

Теги: Польща міністр військові

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