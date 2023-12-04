Польща створила новий військовий підрозділ поблизу кордону з Білоруссю
1-й саперний батальйон відповідатиме за інженерну підтримку дислокованої в цьому регіоні 15-ї механізованої бригади
Влада Польщі неподалік кордону з Білоруссю створила новий військовий підрозділ – саперний батальйон. Про це повідомляє в мережі X Міністерство національної оборони Польщі.
«Сьогодні ми відкриваємо нову військову частину в дуже важливому регіоні нашої країни. Саперний батальйон в Августові відповідатиме за безпеку в північно-східній частині Польщі», – цитує відомство міністра національної оборони Маріуша Блащака.
За його словами, 1-й саперний батальйон відповідатиме за інженерну підтримку дислокованої в цьому регіоні 15-ї механізованої бригади.
Блащак підкреслив, що присутність саперів у регіоні дуже важлива. «Ми знаємо, що найважливішою на полі бою є артилерія, що дуже важливими є танкові війська, але сапери підтримують інші військові підрозділи у відновленні їхньої бойової готовності», – підкреслив міністр.
Раніше глава польського МВС Маріуш Камінський заявив, що у разі виникнення «серйозних інцидентів» на кордоні з Білоруссю Польща разом з країнами Балтії готова до «серйозних кроків».
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