Польща створила новий військовий підрозділ поблизу кордону з Білоруссю

1-й саперний батальйон відповідатиме за інженерну підтримку дислокованої в цьому регіоні 15-ї механізованої бригади

Влада Польщі неподалік кордону з Білоруссю створила новий військовий підрозділ – саперний батальйон. Про це повідомляє в мережі X Міністерство національної оборони Польщі.

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«Сьогодні ми відкриваємо нову військову частину в дуже важливому регіоні нашої країни. Саперний батальйон в Августові відповідатиме за безпеку в північно-східній частині Польщі», – цитує відомство міністра національної оборони Маріуша Блащака.

За його словами, 1-й саперний батальйон відповідатиме за інженерну підтримку дислокованої в цьому регіоні 15-ї механізованої бригади.

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Блащак підкреслив, що присутність саперів у регіоні дуже важлива. «Ми знаємо, що найважливішою на полі бою є артилерія, що дуже важливими є танкові війська, але сапери підтримують інші військові підрозділи у відновленні їхньої бойової готовності», – підкреслив міністр.

Раніше глава польського МВС Маріуш Камінський заявив, що у разі виникнення «серйозних інцидентів» на кордоні з Білоруссю Польща разом з країнами Балтії готова до «серйозних кроків».